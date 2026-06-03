L'équipe nationale d'Ouzbékistan a conclu son stage d'entraînement à Edmonton et s'est rendue à New York pour poursuivre la prochaine étape de sa préparation à la Coupe du Monde. Menés par Fabio Cannavaro, nos représentants ont laissé une impression chaleureuse au Canada après le match amical, non seulement sur le plan sportif, mais aussi d'un point de vue humain et culturel.

Il a été révélé qu'avant de quitter le vestiaire à Edmonton, les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont laissé un message spécial pour les hôtes. Ils y ont exprimé leur gratitude envers le Canada pour son hospitalité et lui ont souhaité bonne chance pour la prochaine Coupe du Monde.

Comme le montrent les photos, des mots sincères ont été écrits en anglais et en ouzbek sur une feuille représentant un terrain de football dans le vestiaire. On pouvait y lire des phrases telles que « Thank you for hospitality, Canada ! ». De plus, des messages en ouzbek disant « Katta rahmat, Kanada ! » (Merci beaucoup, Canada !) et « Jahon chempionatida omad ! » (Bonne chance pour la Coupe du Monde !) ont également été laissés.

Cela peut sembler être un petit geste, mais de tels détails sont très importants dans le football de haut niveau. Sur le terrain, il y a la compétition, la lutte et le résultat. Mais après le match, le respect, la gratitude et la culture sportive priment. L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est distinguée précisément à cet égard.

Le stage à Edmonton a été une étape importante de préparation pour notre équipe nationale avant la Coupe du Monde. Le match amical contre le Canada n'a pas été facile pour nos représentants, l'Ouzbékistan s'inclinant 0-2. Cependant, l'objectif principal de tels matchs n'est pas seulement le score, mais l'identification des forces et des faiblesses de l'équipe, l'adaptation au rythme international et les conclusions nécessaires à tirer avant le Mondial.

En ce sens, le voyage au Canada a été bénéfique pour nos joueurs tant sur le plan sportif que celui de l'expérience. L'adversaire s'est révélé être une équipe physiquement forte, rapide et jouant à haute intensité. Fabio Cannavaro a également reconnu après le match que le football canadien avait considérablement progressé ces dernières années.

Plus important encore, lors de ce voyage, les supporters ouzbeks au Canada ainsi que des représentants des peuples d'Asie centrale ont réservé un accueil chaleureux à notre équipe nationale. Le soutien à l'aéroport d'Edmonton, les drapeaux, les costumes nationaux et la joie des enfants ont sans aucun doute apporté une force morale particulière à notre équipe. La couverture par des chaînes locales comme CBC News a également montré que le football ouzbek gagne en visibilité internationale.

Le mot de remerciement laissé dans le vestiaire a mis un beau point final à ce voyage. Ce geste a démontré que les joueurs de notre équipe nationale savent faire preuve de respect et de bonnes manières non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.

Respecter l'adversaire dans le sport est un signe de grande culture. Le Canada a accueilli l'Ouzbékistan, le match a été organisé, les fans sont venus au stade, et notre équipe nationale a remercié les hôtes avant de partir en leur souhaitant bonne chance pour la Coupe du Monde. C'est un geste très simple mais agréable et mémorable.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est maintenant en route pour New York. D'autres entraînements, analyses et jours cruciaux de préparation à la Coupe du Monde l'attendent. Les leçons tirées du match contre le Canada, le soutien des fans à Edmonton et la gratitude exprimée aux hôtes resteront une page petite mais significative dans l'histoire de notre équipe en route vers sa première Coupe du Monde.

De grands tests attendent l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Mais de telles situations montrent une chose : notre équipe nationale apprend non seulement à jouer au football, mais aussi à se comporter avec dignité sur la grande scène. C'est un signal très important avant la Coupe du Monde.