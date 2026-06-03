À quoi pourrait ressembler la composition projetée de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde ? (Photo)

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est sur le point de participer à sa toute première Coupe du Monde de la FIFA. L'une des questions les plus passionnantes pour les supporters est de savoir à quels joueurs Fabio Cannavaro fera confiance et à quoi pourrait ressembler le onze de départ lors du tournoi.

Une composition prévisionnelle circulant sur les réseaux sociaux présente l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans un système s'apparentant à un 4-2-3-1. On y trouve Eldor Shomurodov en pointe, Oston Urunov et Abbosbek Fayzullaev sur les ailes, ainsi que des milieux expérimentés comme Odil Hamrobekov et Otabek Shukurov dans l'axe.

Utkir Yusupov est titularisé dans les buts. Il est considéré comme l'un des gardiens les plus expérimentés de la sélection. Sur une scène aussi importante que la Coupe du Monde, la confiance, le sang-froid et la communication du gardien avec sa défense seront cruciaux, car chaque arrêt contre des adversaires comme le Portugal, la Colombie et la RD Congo pourrait valoir de l'or.

La ligne défensive comprend Sherzod Nasrullaev, Abduqahhor O'rozov, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov et Khojiakbar Alijonov. Naturellement, l'attention se porte surtout sur Abdukodir Khusanov. Le défenseur, qui évolue à Manchester City, est attendu comme un pilier et une force majeure pour l'équipe nationale.

La puissance physique, la vitesse et la détermination de Khusanov dans les duels sont vitales pour la défense de l'Ouzbékistan. La présence d'un joueur expérimenté comme Rustam Ashurmatov à ses côtés pourrait aider à maintenir l'équilibre en défense centrale. Un tel duo joue un rôle clé pour stopper les attaques d'adversaires redoutables.

Les apports de Nasrullaev et Alijonov sur les côtés seront également déterminants. Dans le football moderne, les latéraux ne se contentent pas de défendre ; ils participent aux attaques, donnent de la largeur et mettent la pression sur les ailes adverses. S'ils remplissent correctement leur mission, le jeu de l'Ouzbékistan gagnera en dynamisme.

Le duo Odil Hamrobekov et Otabek Shukurov est annoncé au milieu de terrain. Ces deux joueurs peuvent apporter discipline, expérience et qualité technique dans l'entrejeu. Perdre la bataille du milieu à la Coupe du Monde équivaut presque à perdre le match. La stabilité dans cette zone est donc indispensable pour l'équipe.

Le combat de Hamrobekov et la capacité de Shukurov à lier le jeu pourraient occuper une place centrale dans le plan de Cannavaro. Ils servent de pont entre la défense et l'attaque. Face à des équipes techniquement fortes comme le Portugal et la Colombie, chaque décision au milieu sera capitale.

La ligne offensive est composée d'Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev et Eldor Shomurodov. Ce trio pourrait devenir l'arme la plus dangereuse de l'Ouzbékistan. Les dribbles d'Urunov, la vitesse et la créativité de Fayzullaev, ainsi que l'expérience et le placement de Shomurodov dans la surface pourraient causer de sérieux maux de tête aux défenses adverses.

Oston Urunov a la capacité d'éliminer les défenseurs sur l'aile, de créer des occasions grâce à sa vitesse et d'apporter de l'imprévisibilité. Abbosbek Fayzullaev est devenu l'une des étoiles les plus brillantes de la sélection ces dernières années. Il est libre balle au pied, lit vite le jeu et sait dynamiter les attaques.

Eldor Shomurodov est positionné comme le point d'appui principal en attaque. Le capitaine de la sélection possède une vaste expérience internationale. Il est important non seulement pour marquer des buts, mais aussi pour créer des espaces, attirer les défenseurs et diriger la ligne offensive.

La composition projetée offre un aspect équilibré pour l'équipe d'Ouzbékistan : force et expérience en défense, discipline au milieu, vitesse et créativité en attaque. Bien sûr, ce n'est pas la composition officielle. La décision finale reviendra à Fabio Cannavaro et son staff, en fonction de la forme physique des joueurs, de l'entraînement et des adversaires.

L'Ouzbékistan affrontera le Portugal, la Colombie et la RD Congo dans le Groupe K de la Coupe du Monde 2026. Chacun de ces adversaires possède son propre style et ses points forts. La tâche principale de Cannavaro sera donc de choisir le plan tactique adapté à chaque match et de tirer le meilleur de ses joueurs.

Contre le Portugal, la rigueur défensive et la patience seront prioritaires. Contre la Colombie, la bataille du milieu et les contre-attaques rapides pourraient être décisives. Face à la RD Congo, la préparation physique, le combat pour les deuxièmes ballons et la vigilance sur coups de pied arrêtés seront déterminants.

Les supporters utilisent cette composition prévisionnelle pour imaginer le tournoi. Chacun a sa propre variante, ses joueurs préférés et son opinion. Mais une chose est sûre : l'équipe nationale d'Ouzbékistan aborde sa Coupe du Monde historique avec beaucoup d'espoir et de confiance.

Maintenant, l'essentiel est que les joueurs restent en bonne santé, que le collectif se soude et qu'ils ne perdent pas leurs moyens sur la grande scène. Chaque match de cette première participation mondiale entrera dans l'histoire. Reste à savoir qui seront les héros de cette histoire sur le terrain.