L'Atletico renforce son effectif avec sept nouvelles recrues

·757·Sport
L'Atletico renforce son effectif avec sept nouvelles recrues

Alors qu'une autre saison s'achève sur les pelouses européennes, la fenêtre des transferts intense commence. À cet égard, l'un des géants de la Liga espagnole, l'Atletico Madrid, est sur le point de procéder à des réformes majeures. Sous la direction du spécialiste argentin expérimenté Diego Simeone, les 'Matelassiers' se sont fixé comme tâche principale de renouveler et de renforcer fondamentalement l'effectif avant le début de la nouvelle saison.

Selon des informations d'initiés, le directeur sportif du club madrilène, Mateu Alemany, travaille activement pendant le mercato estival pour faire venir sept joueurs de haut niveau dans l'équipe.

La shortlist et les cibles principales de Madrid

Selon le plan de Mateu Alemany, chaque ligne de l'équipe doit devenir sérieusement compétitive. Le club recherche actuellement des candidats appropriés pour les postes suivants :

  • Pour la défense : Un défenseur central et un arrière gauche.

  • Milieu de terrain et ailes : Un milieu de terrain central et deux ailiers rapides pour augmenter la menace offensive.

  • Puissance offensive : Un avant-centre pur et un nouveau leader capable de remplacer Antoine Griezmann, qui a récemment quitté l'équipe.

Transferts de Cucurella, Bernardo Silva et Gonzalez

La direction de l'Atletico n'invite pas seulement des joueurs ordinaires, mais des stars qui ont marqué le football européen, à Madrid. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez découvrir les cibles de transfert les plus importantes et sensationnelles du club pour l'été :

Nom du joueur

Club actuel

Futur poste/rôle à l'Atletico

Marc Cucurella

Chelsea

Candidat principal pour renforcer le poste d'arrière gauche.

Bernardo Silva

Manchester City

Le véritable successeur d'Antoine Griezmann, parti à Orlando.

Nicolas Gonzalez

Juventus

Les droits de transfert complets seront achetés pour le joueur qui a passé la saison dernière en prêt.

Le départ de Griezmann vers Orlando, représentant de la MLS (États-Unis), aura inévitablement un impact majeur sur l'attaque madrilène. Par conséquent, Diego Simeone a personnellement manifesté son intérêt pour le transfert de Bernardo Silva, qui a remporté de nombreux trophées avec Manchester City.

Analyse experte : Le système établi de longue date par Diego Simeone à l'Atletico avait besoin d'un sang neuf. L'arrivée d'un directeur sportif expérimenté comme Mateu Alemany et ses pas audacieux sur le marché des transferts montrent que les ambitions de Madrid restent élevées. L'arrivée de stars de Premier League comme Cucurella et Bernardo Silva à Madrid augmentera naturellement l'attrait non seulement de l'Atletico, mais de toute la Liga. Nous nous attendons à voir une équipe complètement nouvelle et dynamique au Wanda Metropolitano lors de la nouvelle saison.

Restez avec nous sur Zamin pour suivre les nouvelles de transferts les plus sensationnelles du football européen, les projets estivaux de l'Atletico Madrid et d'autres géants, ainsi que des analyses sportives exclusives !

Atlético MadridDiego SimeoneMateu AlemanyMarc CucurellaBernardo Silva
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Capello révèle qui sera le nouveau sélectionneur de l'équipe d'ItalieCapello révèle qui sera le nouveau sélectionneur de l'équipe d'ItalieHier, 18:53Mirra Andreïeva remporte le titre de Roland-Garros 2026 !Mirra Andreïeva remporte le titre de Roland-Garros 2026 !Hier, 16:52La Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saisonLa Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saisonHier, 16:44Le combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femmeLe combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femmeHier, 15:31Patrice Evra sur Lamine Yamal : « Je l'aurais mangé tout cru ! »Patrice Evra sur Lamine Yamal : « Je l'aurais mangé tout cru ! »Hier, 14:45
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé