Rodri se souvient de ses années sous la direction de Guardiola

Rodri, l'un des milieux de terrain les plus forts et les plus intelligents du football européen et le véritable cœur de Manchester City ainsi que de l'équipe nationale d'Espagne, a rappelé son parcours glorieux avec son mentor bien-aimé Josep Guardiola. Le célèbre journal espagnol AS a publié une interview dans laquelle le footballeur talentueux a parlé sincèrement des moments les plus inoubliables et historiques de sa carrière.

Selon Rodri, la victoire en Ligue des champions de l'UEFA est devenue l'une des étapes les plus importantes non seulement pour le club, mais aussi dans sa vie personnelle.

Finale inoubliable à Istanbul et le trophée tant rêvé

Le monde du football se souvient bien que lors du match final de la saison 2022/2023, Manchester City a affronté l'Inter Milan et a gagné 1-0, soulevant le trophée de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Rodri a été l'auteur du seul et but en or de ce match.

En parlant de ce grand succès, le footballeur a particulièrement reconnu les efforts de toute l'équipe :

Triomphe tant attendu : "Compte tenu de l'importance de la Ligue des champions pour le club et de la valeur de ce but inoubliable pour moi, c'était un jour très spécial. Cependant, je tiens à souligner particulièrement toute notre équipe. Pendant plusieurs années, pour diverses raisons, la malchance et les difficultés, nous n'avons pas pu remporter ce trophée. Bien que, à mon avis, nous méritions de l'atteindre beaucoup plus tôt."

Conversation avec Pep : "Malgré tout, nous avons réussi à devenir une équipe unie capable de surmonter n'importe quel obstacle. Je me souviens encore d'avoir eu une longue conversation avec Pep après cette finale sur la difficulté de conquérir ce sommet. C'étaient vraiment des moments heureux."

L'influence de Guardiola : Qualités sportives et humaines

Dans son interview, Rodri a révélé que Pep Guardiola n'est pas seulement un grand tacticien, mais aussi une personne merveilleuse. Il a distingué deux aspects principaux de l'influence de son mentor sur lui :

Les points forts de Guardiola L'évaluation et l'opinion de Rodri Esprit sportif et caractère C'est une personne avec un caractère fort clairement distinct et un esprit de combat sportif qui n'abandonne jamais. On peut apprendre beaucoup de lui en dehors du football également. Hautes qualités humaines Il place toujours les intérêts de l'équipe au premier plan et sait comment tirer le maximum d'un joueur. Plus important encore, en tant que personne, il trouve le bon moment : il chérit et se souvient toujours des joueurs qui ont quitté l'équipe. Ces qualités en disent long sur lui.

Analyse de contexte : Les confessions sincères de Rodri prouvent une fois de plus le niveau élevé de l'atmosphère au sein de Manchester City. Josep Guardiola n'est pas seulement une machine à gagner des trophées, mais aussi un grand psychologue qui peut trouver un chemin vers le cœur de chaque footballeur. Le but de Rodri en finale a changé à jamais l'histoire des 'Citizens', et il est évident qu'un fort pont de confiance entre l'entraîneur et le joueur était à la base de ce succès. Guardiola est vraiment devenu une figure qui a laissé une marque indélébile et spéciale sur la carrière de son élève.

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