Les préparatifs pour la nouvelle saison du football européen et les efforts de renforcement de l'effectif sont déjà bien entamés. La bataille des transferts entre les géants de la Premier League anglaise entre chaque jour dans une nouvelle phase. Cette fois, les projecteurs sont braqués sur Savio, l'ailier brésilien talentueux et agile de Manchester City. Selon les dernières informations de O Globo , une publication sportive brésilienne prestigieuse et fiable, le jeune ailier est très proche de commencer sa carrière au club londonien de Tottenham Hotspur.

Le changement majeur au poste d'entraîneur des Spurs a été le principal facteur ayant mis ce transfert à l'ordre du jour.

Le facteur De Zerbi et les négociations initiales

Roberto De Zerbi, nommé nouvel entraîneur principal du club londonien, a entrepris une refonte approfondie de l'équipe. Le spécialiste italien, partisan d'un football offensif et attrayant, a choisi Savio comme l'une des principales cibles de transfert présentées à la direction de Tottenham.

Les négociations initiales entre les représentants des deux parties ont déjà commencé, et le processus se déroule de manière cohérente. Cependant, il est clair que cet accord ne sera pas facile financièrement :

Le prix des Citizens : Selon les experts du marché des transferts, la direction de Manchester City ne souhaite pas laisser partir facilement son joueur de 22 ans et demande au moins 70 millions d'euros pour lui.

Le souhait du joueur : Plus important encore, Savio lui-même n'est pas opposé à un transfert vers le club londonien. Selon des sources, le joueur brésilien est fatigué de rester sur le banc sous Pep Guardiola et est prêt à rejoindre les Spurs pour sécuriser une place de titulaire régulière et obtenir un temps de jeu constant.

Les statistiques de Savio lors de la saison écoulée

Les performances de l'ailier brésilien pour Manchester City lors de la saison 2025-2026 achevée prouvent son haut potentiel. Ses statistiques sont reflétées dans le tableau spécialement intégré suivant :

Type d'indicateur Résultat de la saison Statut actuel du contrat Total des matchs 36 matchs A participé activement, entrant principalement en jeu depuis le banc dans toutes les compétitions. Buts marqués 4 buts A réussi à trouver le chemin des filets dans des moments cruciaux. Passes décisives 3 passes décisives A aidé à créer des occasions de but pour ses coéquipiers. Engagement actuel Jusqu'en 2031 Possède un contrat à long terme avec les Citizens, ce qui garantit un prix de transfert élevé.

Analyse du contexte : La nomination de Roberto De Zerbi comme entraîneur de Tottenham est une réussite majeure pour le club londonien. Le spécialiste italien a prouvé concrètement à Brighton comment transformer de jeunes talents en stars de niveau mondial. Un joueur techniquement fort et rapide comme Savio est un candidat idéal pour la tactique offensive de De Zerbi. Pour le Brésilien, qui obtient peu de temps de jeu en raison de la concurrence dans l'effectif de Pep Guardiola, Tottenham pourrait devenir un nouveau tremplin. Certes, 70 millions d'euros ne sont pas une somme modeste, mais si le club londonien vise les sommets la saison prochaine, il ne devrait pas hésiter à investir dans un tel transfert. Nous suivrons l'affaire ; les négociations promettent d'être l'un des événements les plus excitants de l'été.

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