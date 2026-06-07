Pep Guardiola impressionné par le jeu du Barcelone sous Hansi Flick

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a salué le style de jeu du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. Le spécialiste catalan a admis être devenu un fervent admirateur du football attrayant introduit par l'entraîneur allemand. Selon lui, la qualité de jeu affichée est louable, que l'effectif soit composé de joueurs formés à La Masia ou de joueurs étrangers. Comme le rapporte Goal.com rapporte .

Guardiola a partagé ses réflexions sur la situation actuelle du club catalan lors de l'inauguration d'un nouveau terrain Cruyff Court dans son ancienne école, La Salle Manresa. Il a souligné que les fondations du projet sous Flick sont solides et que l'équipe a obtenu d'excellents résultats en championnat domestique au cours des deux dernières saisons. Cependant, Pep a également émis de sérieuses mises en garde concernant la Ligue des champions.

"Je suis un grand fan de Hansi, il fait un travail excellent depuis de nombreuses années. Les joueurs du Barcelone évoluent de manière très attrayante sur le terrain. Indépendamment des résultats, il est plaisant de regarder leur jeu", a déclaré Guardiola aux journalistes. Néanmoins, il a ajouté que le succès sur la scène européenne ne dépend pas uniquement du style de jeu.

Guardiola craint qu'un échec en Ligue des champions ne puisse ruiner tout un projet. À son avis, ne pas remporter le tournoi continental ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'évaluation globale de la saison. "La Ligue des champions détruit les projets. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois. La Liga est un signe de stabilité. En Europe, de nombreux éléments inattendus, comme les décisions des arbitres ou les blessures, jouent un rôle décisif", a averti l'entraîneur.

L'ancien entraîneur du Barcelone a exhorté la direction du club et les supporters à ne pas se limiter à la seule conquête du trophée européen. Selon lui, la progression quotidienne de l'équipe et les victoires en championnat domestique sont les facteurs clés qui définissent l'héritage du club. Pour rappel, les Catalans ont remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2015.