La Juventus renforce son attaque avec Alexander Sørloth et Randal Kolo Muani

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La Juventus renforce son attaque avec Alexander Sørloth et Randal Kolo Muani

Le club turinois de la Juventus s'est activé sur le marché des transferts dans le but de renouveler fondamentalement sa ligne d'attaque avant la nouvelle saison. La direction des « Bianconeri » considère le transfert de l'attaquant d'Atlético Madrid Alexander Sørloth comme une priorité, après quoi elle concentrera ses efforts sur la signature de la star du PSG Randal Kolo Muani. Les négociations avec l'attaquant norvégien se sont conclues positivement et il a accepté un contrat de quatre ans avec le club turinois d'une valeur de 4 millions d'euros par an. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, un accord sur le montant du transfert avec l'Atlético Madrid reste à conclure. Le club espagnol demande plus de 30 millions d'euros pour son attaquant. Néanmoins, compte tenu des bonnes relations entre les deux clubs et du facteur Nico González, qui a passé la saison dernière en prêt à Madrid, cet accord devrait être facilité.

De plus, la Juventus prévoit de ramener l'attaquant du PSG Randal Kolo Muani dans ses rangs. Le footballeur français avait précédemment joué en prêt à Turin, réussissant à marquer 10 buts en 22 matchs. Les Parisiens demandent 40 millions d'euros pour l'attaquant mais ont indiqué leur volonté de faire des concessions sur les modalités de paiement.

La nécessité d'acheter des attaquants est liée à l'échec des négociations sur la prolongation du contrat avec Dušan Vlahović. Le membre de l'équipe nationale serbe quittera le club en tant qu'agent libre à la fin juin. Les parties n'ont pas pu s'entendre sur le salaire : Vlahović demandait 8 millions d'euros, tandis que le club a indiqué ne pas pouvoir offrir plus de 6 millions d'euros.

Le club apporte des changements non seulement en attaque, mais aussi en défense et au poste de gardien de but. Après l'échec du transfert du gardien de Liverpool Alisson, la Juventus a tourné son attention vers le gardien d'Aston Villa, Emiliano Martínez. L'entraîneur principal Luciano Spalletti vise à renforcer l'équipe sous tous les aspects pour reconquérir le titre de Serie A lors de la nouvelle saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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