Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a tenu des propos élogieux concernant la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, soulignant qu'il est né pour jouer au football et possède un talent unique semblable à celui de Lionel Messi. Selon l'entraîneur, le jeune ailier possède des qualités rares que l'on ne trouve que chez les véritables génies du football. Goal.com rapporte .

Après une saison impressionnante avec Barcelone, où il a été élu meilleur jeune joueur de La Liga, Yamal devrait devenir un pilier essentiel de l'équipe d'Espagne cet été. De la Fuente a noté que le caractère distinctif de l'ailier a contribué à son ascension rapide au sommet du football mondial.

« Lamine est né pour ce niveau. Il a un caractère très courageux. Peut-être qu'une telle pression vous ou moi nous aurait écrasés, mais ces jeunes sont différents. Il a joué à l'Euro à 16 ans, et maintenant il en a 18. Il résiste à une énorme pression médiatique et fait très peu d'erreurs », a déclaré l'entraîneur dans une interview accordée à The Guardian.

Tout en reconnaissant le talent extraordinaire de l'ailier, De la Fuente l'a comparé à Lionel Messi. Bien que le jeune footballeur tente d'éviter de telles comparaisons, l'entraîneur a placé les deux dans la catégorie des athlètes géniaux « bénis des dieux ».

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