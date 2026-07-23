Combats décisifs à Erevan : deux boxeurs ouzbeks sur le ring

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Combats décisifs à Erevan : deux boxeurs ouzbeks sur le ring

Le tournoi international de boxe « Yerevan Mayor Cup », qui se déroule dans la capitale arménienne, atteint sa phase décisive. Demain, les représentants de l'Ouzbékistan monteront sur le ring contre les athlètes locaux dans deux catégories de poids.

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, Shahzod Muzaffarov et Iqboljon Xoldorov disputeront leurs prochains combats cruciaux. Les deux duels auront lieu dans la première moitié de la journée, heure de Tachkent.

Shahzod Muzaffarov monte sur le ring en premier

Shahzod Muzaffarov défendra les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des -55 kg. Son adversaire sera le représentant arménien Suren Rubinyan.

Le combat est prévu à 14h00, heure de Tachkent. Ce duel face au boxeur local sera l'un des tests les plus importants du tournoi pour Muzaffarov.

Xoldorov contre un adversaire arménien

Lors du deuxième combat de la journée, Iqboljon Xoldorov montera sur le ring dans la catégorie des -70 kg.

Le boxeur ouzbek affrontera le représentant arménien Harutyun Hakobkoxyan. Ce choc est programmé pour 14h45, heure de Tachkent.

Calendrier des combats des boxeurs ouzbeks

-55 kg :
Shahzod Muzaffarov — Suren Rubinyan
Heure de début : 14:00

-70 kg :
Iqboljon Xoldorov — Harutyun Hakobkoxyan
Heure de début : 14:45

Les combats du tournoi débutent à 14h00, heure de Tachkent. Désormais, l'attention des fans est tournée vers les résultats des deux boxeurs ouzbeks engagés dans ces duels décisifs à Erevan.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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