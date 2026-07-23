L'Inter Miami annonce le transfert de Casemiro : la MLS ouvre une enquête sur le club

Le club américain de l'Inter Miami a réalisé un nouveau transfert retentissant en signant le milieu de terrain brésilien expérimenté Casemiro. La star, qui a fait ses adieux à Manchester United, a rejoint le club de Floride en tant qu'agent libre. Cependant, la MLS (Major League Soccer) a immédiatement ouvert une enquête officielle sur cet accord. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce conflit a été provoqué par une plainte du LA Galaxy. Il s'avère que l'équipe de Los Angeles détenait les « droits de découverte » (discovery rights) sur Casemiro. Selon les règles de la MLS, si un club a réservé de tels droits sur un joueur, les autres équipes doivent acheter ces droits avant d'entamer des négociations.

Actuellement, la direction de la ligue examine si l'Inter Miami a mené des négociations secrètes avec le joueur en violation des règles, un cas de « tampering ». Bien que les deux clubs soient parvenus à un accord, la MLS a déclaré qu'aucune décision finale ne serait prise avant la fin de l'enquête.

Historique des infractions et risques sérieux

Ce n'est pas la première fois que l'Inter Miami rencontre de tels problèmes administratifs. En 2021, il a été révélé que le club avait enfreint le plafond salarial lors du transfert de Blaise Matuidi. À l'époque, la ligue avait infligé au club une amende record de 2 millions de dollars, et le propriétaire Jorge Mas avait dû payer 250 000 dollars supplémentaires. Le budget des transferts du club avait également été considérablement réduit.

Si l'infraction est prouvée à l'issue de la nouvelle enquête, le club appartenant à David Beckham pourrait faire face à de nouvelles sanctions sévères. Néanmoins, la direction de l'Inter Miami ne cache pas sa fierté d'avoir ajouté une star mondiale comme Casemiro à son effectif.

La saison dernière, Casemiro a réalisé d'excellentes performances avec Manchester United, marquant 9 buts et contribuant grandement à la qualification de son équipe pour la Ligue des champions. Il devrait désormais évoluer aux côtés d'anciens rivaux tels que Lionel Messi, Luis Suárez et Sergio Busquets.

Ce transfert est également intéressant pour les fans de football, car la constellation de stars de l'Inter Miami renforce le prestige de la MLS et l'attention portée aux championnats régionaux. Pour l'instant, les débuts de Casemiro dans sa nouvelle équipe dépendent de la conclusion finale de la ligue.