Ronaldo établit un record financier sans précédent dans l'histoire du sport

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Ronaldo établit un record financier sans précédent dans l'histoire du sport

Cristiano Ronaldo, la légende du football mondial et le héros bien-aimé de millions de personnes, ne se lasse pas de battre des records, sur et en dehors du terrain ! La légende vivante du club saoudien Al-Nassr et de l'équipe nationale du Portugal a conquis un sommet financier jamais atteint auparavant dans le monde du sport. La star portugaise, l'un des athlètes les plus célèbres et les plus réussis de la planète, a ouvert une nouvelle page de l'histoire avec son revenu net cumulé.

Vous pouvez découvrir en détail ce record qui a secoué la communauté sportive mondiale, les indicateurs financiers de ces deux grands génies, ainsi que la composition des groupes de la prochaine Coupe du Monde, grâce au tableau intégré spécial ci-dessous.

REVENUS DE DEUX GRANDS GÉNIES ET GROUPES DE LA COUPE DU MONDE 2026

Star du football

Revenu total en carrière

Adversaires lors de la Coupe du Monde 2026

Cristiano Ronaldo


(41 ans, Al-Nassr)

Pour la première fois dans l'histoire du sport, le bénéfice total a dépassé 2 milliards de dollars et atteint actuellement 2,1 milliards de dollars .

Dans le groupe où le Portugal est placé l'Ouzbékistan, la Colombie et la RD Congo sont également présents.

Lionel Messi


(Champion du Monde en titre)

Le revenu total en carrière s'élève à environ 1,1 milliard de dollars .

L'Argentine affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie lors de la phase de groupes.

Ces chiffres prouvent une fois de plus clairement que Ronaldo est non seulement un grand footballeur, mais aussi la marque la plus précieuse au monde avec une influence immense.

Affrontements historiques avant la Coupe du Monde

Ronaldo, 41 ans, et son rival éternel Lionel Messi s'apprêtent à offrir aux fans de football de nouveaux moments magiques. Les deux légendes représenteront leurs pays lors de la prochaine Coupe du Monde 2026. Ce tournoi revêt une importance capitale pour les fans de notre pays, car le Portugal, dirigé par Cristiano Ronaldo, se trouve dans le même groupe que notre équipe nationale ! Il est indéniable que la confrontation de nos joueurs contre les Portugais, aux côtés de la Colombie et de la RD Congo, restera l'un des événements les plus inoubliables de l'histoire du football ouzbek.

Analyse Zamin : La renommée de 2,1 milliards de dollars de Cristiano Ronaldo n'est pas tombée du ciel. Derrière ces chiffres se cachent un travail acharné incessant, une volonté de fer, une discipline stricte et un amour infini pour le football. Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il prenne sa retraite en raison de son âge, il a une fois de plus stupéfié le monde. Le plus excitant, c'est que nos joueurs ouzbeks affronteront bientôt ce grand footballeur milliardaire sur la pelouse ! Voir Eldor Shomurodov, Abduqodir Khusanov et nos autres stars jouer contre Ronaldo nous procure à tous une grande excitation. Nous souhaitons bonne chance aux deux grandes légendes lors de la Coupe du Monde, mais nos cœurs battent toujours avec l'Ouzbékistan. En avant, les fils de la Patrie !

Restez avec Zamin pour suivre les derniers détails de la Coupe du Monde, les nouveaux records de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ainsi que l'actualité quotidienne de notre équipe nationale !

Cristiano RonaldoAl-NassrPortugalLionel MessiArgentine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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