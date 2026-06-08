Marc Cucurella pourrait sacrifier ses cheveux pour la victoire à la Coupe du Monde 2026

Le défenseur de Chelsea et de l'équipe nationale d'Espagne, Marc Cucurella, continue de faire des promesses inhabituelles pour réussir sur la scène internationale. Après avoir teint ses cheveux en rouge suite à la victoire à l'Euro 2024, le footballeur a indiqué qu'il était prêt à un changement plus radical pour la Coupe du Monde 2026. Selon Goal.com rapporte .

Le défenseur espagnol s'est adressé aux fans sur les réseaux sociaux, laissant un message excitant avant le prochain grand tournoi. Dans la vidéo, il a affirmé avec un air sérieux : "La Coupe du Monde approche, mais cette fois, je ne teindrai pas mes cheveux." Les fans ont interprété cela comme une allusion au fait que si l'équipe de Luis de la Fuente remporte le trophée, Cucurella se rasera complètement ses célèbres boucles.

La femme du joueur a également réagi à ce changement potentiel. Elle a exprimé son inquiétude avec humour sur les réseaux sociaux, commentant : "Ne rentre pas à la maison sans tes boucles." Cet incident a montré une fois de plus que les cheveux du footballeur sont devenus non seulement une partie de son image, mais un élément intégral de sa personnalité.

Ce sujet est également devenu une source majeure de blagues au sein du camp de l'équipe nationale d'Espagne. Les coéquipiers plaisantent en disant qu'ils veulent gagner la Coupe du Monde juste pour voir si Marc Cucurella tient vraiment sa promesse. La star de Chelsea reste l'une des figures clés qui remontent le moral de l'équipe grâce à son caractère joyeux.