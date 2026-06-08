Qui Mbappe a-t-il désigné comme meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 ?

La Coupe du Monde 2026, qui se tiendra sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique, approche à grands pas, attendue avec impatience par le monde du football. Kylian Mbappe, attaquant de pointe du Real Madrid et de l'équipe de France, a partagé ses pronostics uniques sur celui qui marquera le plus de buts lors du prochain tournoi mondial.

Avant ce grand tournoi, où l'Argentine défendra son titre de champion en titre, Mbappe The Touchline a réalisé un choix parmi plusieurs joueurs stars lors d'une interview flash. Vous trouverez ci-dessous les réponses attendues et inattendues de l'attaquant français :

— Yamal ou Haaland ? — Yamal. — Yamal ou Vinicius ? — Vinicius. — Vinicius ou Kane ? — Vinicius. — Vinicius ou Messi ? — Messi. — Messi ou Cristiano Ronaldo ? — Cristiano. — Cristiano ou Mbappe ? — Moi !

Comme vous pouvez le voir, bien que Mbappe ait d'abord préféré son coéquipier Vinicius au jeune talent Lamine Yamal et à Harry Kane, il a tout de même hautement estimé le phénomène Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, lors de la dernière question, il a fait preuve d'une confiance absolue et d'un mental de champion, affirmant catégoriquement qu'il serait le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026.