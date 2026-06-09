Kylian Mbappe fait face au dilemme de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

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Kylian Mbappe fait face au dilemme de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Kylian Mbappe est actuellement sous une immense pression en tant que star principale de l'attaque du Real Madrid. Cette situation rappelle le fardeau autrefois porté par la légende du club, Cristiano Ronaldo. Malgré un début de carrière prolifique en Espagne, l'attaquant français est accusé d'arrogance et de perturber l'équilibre de l'équipe. Selon Goal.com rapporte .

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Rafael van der Vaart, a pris la défense de Mbappe, soulignant que les critiques sont infondées. À son avis, les affirmations selon lesquelles le Paris Saint-Germain s'est amélioré après le départ du Parisien sont mal interprétées. Van der Vaart a déclaré qu'il était injuste de qualifier Mbappe d'arrogant et qu'il est simplement la plus grande star de l'équipe.

"Ça m'énerve quand les gens disent que Mbappe est arrogant. Au PSG, il était la seule star de classe mondiale. Quand on joue avec un tel joueur, les autres ont tendance à rester dans son ombre. Et quand l'équipe ne gagne pas, toute la faute lui est imputée", a déclaré l'ancien footballeur néerlandais.

Évoquant son époque aux côtés de Cristiano Ronaldo, Van der Vaart a expliqué comment la présence d'une "méga-star" dans l'effectif influence les performances des coéquipiers. Il a noté que bien qu'il y ait eu de meilleures options sur le terrain, tout le monde essayait de passer le ballon à Ronaldo. Actuellement, Mbappe subit une pression tactique similaire.

"Dans un grand club comme le Real Madrid, tout le monde est critiqué comme un fou. Même quand Ronaldo jouait, il était toujours tenu responsable si l'équipe perdait. Mais il faut comprendre que Ronaldo marquait 60 buts par saison, et Mbappe affiche des résultats similaires maintenant. Je ne comprends pas pourquoi les fans le critiquent ; il était aussi le meilleur joueur la saison dernière", a ajouté Van der Vaart.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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