Darwin Nunez pourrait revenir gratuitement à Liverpool par surprise

L'attaquant uruguayen Darwin Nunez est devenu agent libre après avoir résilié son contrat d'un commun accord avec le club saoudien Al-Hilal. Cette situation inattendue ouvre la voie à un retour à Liverpool. Les Merseysiders se sont vu offrir la possibilité de récupérer leur ancien joueur sans frais de transfert pour renforcer leur ligne d'attaque. Selon Goal.com rapporte .

Darwin Nunez avait rejoint la Saudi Pro League l'été dernier, mais sa carrière au Moyen-Orient a pris fin plus tôt que prévu. Selon les informations, après l'arrivée de Karim Benzema, Nunez n'a pas pu s'inscrire en raison des limites imposées aux joueurs étrangers. L'attaquant de 26 ans est désormais sur le point de retourner en Premier League.

Liverpool pourrait actuellement faire face à une pénurie d'attaquants, car Hugo Ekitike a subi une grave blessure et sera absent pour une longue période. Par conséquent, la direction du club et le nouvel entraîneur Andoni Iraola trouvent l'option Darwin Nunez très attrayante. Il est souligné que la vitesse et la condition physique de Nunez correspondent au style de jeu à haute intensité d'Iraola.

Non seulement Liverpool, mais aussi des clubs comme Chelsea et Newcastle s'intéressent à l'ancien attaquant. Cependant, Nunez lui-même est enclin à retourner à Anfield. Lors de son précédent passage à Liverpool, il a marqué 25 buts et délivré 16 passes décisives en Premier League. Si le transfert se concrétise, ce sera l'un des retours les plus sensationnels de la saison.