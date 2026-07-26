Bogdan Guskov a tenu jusqu'au dernier round : Ankalaev l'a stoppé

Bogdan Guskov a eu l'une des plus grandes opportunités de sa carrière à Abou Dabi. Le combattant représentant l'Ouzbékistan a lutté jusqu'au bout dans un combat principal de cinq rounds contre l'ancien champion de l'UFC Magomed Ankalaev, mais n'a pas pu résister à la pression de son adversaire dans les moments décisifs.

Le combat principal de l'UFC Fight Night 282 s'est terminé avant la limite au cinquième round. Selon les premières informations, Ankalaev a gagné par KO technique et s'est rapproché d'une nouvelle chance pour la ceinture de champion.

Guskov avait accepté ce grand combat à court terme

À l'origine, Magomed Ankalaev devait affronter Khalil Rountree à Abou Dabi. Après le retrait du combattant américain pour blessure, Bogdan Guskov a pris sa place.

L'Ouzbek a accepté ce main event de cinq rounds avec moins de deux semaines de préparation. Selon les données officielles de l'UFC, Ankalaev était classé premier dans la catégorie des poids mi-lourds, et Guskov dixième.

Malgré le peu de temps pour se préparer, Guskov n'a pas renoncé à l'opportunité d'affronter l'ancien champion.

C'était son premier combat de cinq rounds à l'UFC et son premier main event dans une organisation majeure. L'UFC a noté que les 18 victoires de Guskov avant ce combat avaient toutes été obtenues avant la limite.

Le sort du combat s'est joué au dernier round

L'affrontement prévu pour cinq rounds a duré plus longtemps que prévu. Bien que Guskov soit connu pour sa puissance de frappe, l'expérimenté Ankalaev ne lui a pas permis de terminer le combat prématurément.

Le combat a atteint les cinq dernières minutes. Au cinquième round, Ankalaev a concrétisé sa domination et l'arbitre a arrêté le combat.

Détails du combat Résultat Tournoi UFC Fight Night 282 Lieu Etihad Arena, Abou Dabi Catégorie de poids Poids mi-lourds Combattants Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Résultat Victoire d'Ankalaev Méthode de victoire KO technique Round 5ème round

Ainsi, Guskov a combattu jusqu'au cinquième round pour la première fois de sa carrière. Cependant, il n'a pas pu créer la sensation face au leader du classement UFC.

Malgré la défaite, Guskov a passé un test important

Le résultat n'a pas été en faveur du représentant de l'Ouzbékistan, mais ce combat revêt une importance particulière dans sa carrière.

Guskov :

a accepté le combat avec un court préavis ;

a affronté un ancien champion et prétendant numéro un ;

a participé pour la première fois à un main event de cinq rounds ;

a mené le combat jusqu'au round décisif ;

a acquis de l'expérience contre l'un des meilleurs athlètes de la division.

Avant le combat, Guskov avait un palmarès de 18–3–1. Ankalaev, quant à lui, est entré dans l'octogone avec un bilan de 20–2–1 et une série d'invincibilité de 14 combats à l'UFC.

En bref, Guskov n'a pas eu un adversaire facile, mais l'un des plus grands « boss » de la division.

Ankalaev est de retour dans la course au titre

Magomed Ankalaev avait déjà remporté la ceinture de champion UFC des poids mi-lourds, avant de la perdre lors de la revanche contre Alex Pereira. Le combat contre Guskov était son premier retour après sa défaite.

L'Ouzbek ayant été battu avant la limite, Ankalaev reste l'un des principaux candidats au titre. Son prochain adversaire dépendra de la situation dans la division et des décisions de la direction de l'UFC.

Quelle sera la prochaine étape pour Guskov ?

Cette défaite n'exclut pas Bogdan Guskov de la lutte dans la division. Au contraire, avoir atteint le cinquième round contre un adversaire de haut niveau avec une courte préparation pourrait lui permettre d'obtenir un autre combat classé.

Maintenant, sa mission principale est :

revenir dans l'octogone avec un camp d'entraînement complet ;

maintenir sa place dans le classement ;

remporter une victoire contre un membre du top 10 ;

se rapprocher à nouveau de la course au titre.

La soirée à Abou Dabi ne s'est pas terminée comme Guskov l'espérait. Mais il n'a pas fui le grand combat, a lutté jusqu'au dernier round et s'est testé face à l'élite des poids mi-lourds. La vraie réponse viendra lors de son prochain combat.

Selon vous, quel combattant de l'UFC devrait être le prochain adversaire de Bogdan Guskov ? Écrivez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans de MMA sur Telegram.