Nurullo Aliyev bat un adversaire expérimenté : invaincu en 12 combats

Le Tadjik Nurullo Aliyev a conclu l'un de ses tests les plus sérieux à Abou Dabi par une victoire convaincante. Le combattant de 25 ans, toujours invaincu, a dominé l'expérimenté Mike Davis pendant trois rounds, mais l'impact le plus important de ce résultat se verra désormais dans la décision que prendra l'UFC.

Les trois juges ont évalué le combat 30:27 en faveur d'Aliyev. Ainsi, l'« Aigle tadjik » reste invaincu lors du 12e combat de sa carrière professionnelle.

Trois rounds — une évaluation identique des trois juges

Le combat des poids légers, faisant partie de la carte préliminaire de l'UFC Fight Night organisé à l'Etihad Arena d'Abou Dabi, a duré trois rounds complets.

Mike Davis était arrivé au combat avec une grande expérience à l'UFC et un palmarès de 12–3 Cependant, malgré les frappes dangereuses et la pression physique de son adversaire, Aliyev a mené le combat selon son propre plan. L'UFC définit son style principal comme étant la lutte.

Décision des juges : 30:27, 30:27 et 30:27 — toutes en faveur de Nurullo Aliyev.

L'absence de différence entre les scores signifie que le combattant tadjik a été jugé supérieur dans les trois rounds.

La série idéale d'Aliyev se poursuit

Nurullo Aliyev était entré dans l'octogone avec 11 victoires en 11 combats. Après le résultat contre Davis, son palmarès professionnel est passé à 12–0 .

Indicateur Nurullo Aliyev Mike Davis Palmarès avant le combat 11–0 12–3 Résultat Victoire par décision unanime Défaite Score des juges 30:27, 30:27, 30:27 — Nouveau palmarès 12–0 12–4 Catégorie de poids Poids légers Poids légers

Aliyev a commencé sa carrière professionnelle en 2018. Il a rejoint l'UFC via les Dana White's Contender Series et a terminé ses trois premiers combats dans la promotion sans défaite.

Pourquoi Davis était-il l'un de ses tests les plus sérieux ?

Mike Davis n'est pas un athlète unidimensionnel qui ne compte que sur ses frappes. Selon les données de l'UFC, le combattant américain, en plus d'échanger des coups actifs dans l'octogone, réalisait en moyenne 2,48 takedowns toutes les 15 minutes. Il était arrivé à Abou Dabi après avoir remporté cinq de ses sept combats à l'UFC.

Pour Aliyev, ce combat devait répondre à plusieurs questions :

peut-il maintenir son plan contre un adversaire fort et expérimenté ;

peut-il contrôler le rythme pendant trois rounds ;

peut-il trouver une solution contre la combinaison de lutte et de frappes ;

est-il prêt pour un niveau supérieur chez les poids légers de l'UFC ?

La victoire par décision unanime a répondu positivement à ces questions. Ce n'était pas un spectacle de KO, mais un travail professionnel et presque sans erreur — parfois, un 30:27 en dit plus long que le battage médiatique.

La porte du classement va-t-elle s'ouvrir maintenant ?

Aliyev n'est pas encore classé dans le top des poids légers de l'UFC. Cependant, dominer un adversaire aussi expérimenté que Davis pendant les trois rounds pourrait lui donner l'opportunité d'affronter un athlète encore plus renommé la prochaine fois.

Sa prochaine étape sera probablement l'une des suivantes :

rencontre avec un adversaire aux portes du classement ; combat contre un autre athlète invaincu ou en pleine ascension ; grand test contre un membre expérimenté du top 15.

Bien sûr, une place dans le classement n'est pas donnée automatiquement. Cependant, un palmarès de 12–0 à l'UFC et une victoire 30:27 contre un adversaire expérimenté ne sont pas une carte de visite que la direction ignorera.

Un nouveau prétendant s'est révélé à Abou Dabi

Nurullo Aliyev n'a pas pu vaincre Mike Davis avant la limite, mais il a convaincu les trois juges. Il n'est plus seulement considéré comme un talent invaincu, mais comme un combattant sérieux de l'UFC capable d'exécuter son plan contre un adversaire expérimenté.

Les plus grands tests sont encore à venir. Mais Aliyev a envoyé un message important à Abou Dabi : son 12–0 n'est pas juste un chiffre.

Selon vous, Nurullo Aliyev devrait-il affronter un adversaire classé à l'UFC lors de son prochain combat ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans de MMA sur Telegram.