L'Atletico Madrid se moque du Real Madrid pour Julian Alvarez

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L'Atletico Madrid se moque du Real Madrid pour Julian Alvarez

L'Atletico Madrid a impitoyablement moqué son rival acharné, le Real Madrid, sur les réseaux sociaux. Cela a été déclenché par la déclaration inattendue du "Club Royal" concernant une offre officielle de 150 millions d'euros pour Julian Alvarez. Les "Matelassiers" ont rejeté l'annonce avec ironie, soulignant que leurs voisins sont encore plus ridicules que le Barcelone. Selon Goal.com rapporte .

Le Real Madrid a fait un pas inattendu en publiant une déclaration officielle concernant son activité de transfert. Le club du Santiago Bernabeu a confirmé avoir soumis une offre de 150 millions d'euros pour Julian Alvarez à l'Atletico Madrid, qui a été rejetée. Suite à ce refus, il est indiqué que Los Blancos pourraient être contraints de payer la clause libératoire de 500 millions d'euros dans le contrat de l'attaquant pour le recruter.

L'Atletico Madrid a répondu vivement à ses rivaux urbains sur sa page officielle. Le club a nié toute négociation de transfert et s'est moqué du Real Madrid : "Nous clarifions la déclaration de nos voisins : Premièrement, votre vidéo sur le Pape se coupe exactement là où il dit qu'il est fan de l'Atletico. Deuxièmement, nous ne vous sommes reconnaissants de rien et n'examinons aucune offre pour Julian."

L'attaque sur les réseaux sociaux ne s'est pas arrêtée là. L'Atletico Madrid a porté un autre coup, écrivant : "Comment pouvons-nous ne pas nous entendre avec vous, quand vous nous faites encore plus rire que le Barcelone ?" Ils se sont également adressés au président du Real Madrid, lui demandant d'arrêter de "voler" les joueurs de l'académie.

Quelques jours plus tôt, le Barcelone s'était retrouvé dans une situation similaire avec une offre de 100 millions d'euros pour Lamine Yamal. À l'époque, l'Atletico Madrid avait proposé en plaisantant des billets et des graines de tournesol en échange de la jeune star. Désormais, les deux géants de l'Espagne doivent décider s'ils abandonnent le transfert de Julian Alvarez ou dépensent des sommes énormes.

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Nodirbek Razzokov
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