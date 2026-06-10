Le Benfica annonce un contrat de deux ans avec Marco Silva

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Le Benfica annonce un contrat de deux ans avec Marco Silva

Un changement majeur dans le système d'entraîneur principal a été officiellement confirmé au Benfica de Lisbonne, l'un des clubs les plus célèbres et riches en traditions du football européen. Les Aigles ont décidé de lier leurs futures victoires proches et leurs plans stratégiques au spécialiste portugais renommé et expérimenté Marco Silva. Le géant lisboète a annoncé à ses supporters avoir signé un contrat officiel de deux ans avec l'entraîneur habile et tactiquement fort de 48 ans. Selon les termes de l'accord, il existe une option pour prolonger le contrat d'un an supplémentaire si les résultats sont positifs et satisfaisants pour les deux parties.

Cette nomination d'entraîneur a suscité à juste titre un grand intérêt dans la presse européenne. Peu de temps auparavant, la direction du Benfica avait fait une déclaration inattendue, décidant de résilier anticipativement le contrat de travail existant avec le célèbre entraîneur principal Jose Mourinho, qui devait signer avec le Real Madrid. Le géant portugais a officiellement révélé avoir versé une indemnité substantielle de 15 millions d'euros au 'Special One' pour renoncer à l'accord et rompre le contrat. Suite à cette démarche financière controversée, le trône à Lisbonne a été confié à Marco Silva.

Il convient de noter qu'avant de retourner dans le football portugais, Marco Silva travaillait avec succès en Premier League anglaise, plus précisément au club londonien de Fulham. Le 2 juin de cette année, le club londonien a publié un communiqué officiel annonçant que le spécialiste expérimenté avait quitté l'équipe après exactement cinq années d'activité productive et historique. Désormais, il cherchera à obtenir de nouveaux succès tant dans le championnat national que dans les matchs de la Ligue des champions de l'UEFA tout en dirigeant une équipe puissante comme le Benfica dans son pays natal.

Suivez toujours les nouvelles révolutions tactiques de Marco Silva au Benfica, les derniers changements dramatiques dans le football portugais et les nouvelles exclusives les plus brûlantes des pelouses européennes avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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