Newcastle reporte son offre pour le milieu de Tottenham jusqu'en août

Le club de Newcastle United a décidé de ne pas soumettre d'offre officielle de transfert pour le milieu de terrain suédois Lucas Bergvall avant le 16 août. Selon Goal.com, ce report stratégique est fait intentionnellement afin de respecter les règlements de l'UEFA et d'éviter des problèmes financiers. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est bien connu que lors de cette période des transferts estivale, les échanges de joueurs entre clubs et les règles du fair-play financier font l'objet d'un contrôle strict. Grâce à cette démarche tactique, Newcastle envisage de contourner la nouvelle règle des 45 jours introduite par l'UEFA. Cela est directement lié au transfert de Sandro Tonali vers Tottenham.

Les raisons du report du transfert

Sandro Tonali avait quitté St James' Park au début du mois de juillet pour rejoindre Tottenham. Stefan Borson, ancien conseiller financier de Manchester City, a souligné que Newcastle devait attendre un certain temps précisément pour éviter les restrictions potentielles qui pourraient découler de ce transfert.

Dans une interview accordée à Football Insider, Borson a noté ce qui suit : ils suivent de près la situation concernant Newcastle et doivent attendre l'expiration du délai de 45 jours, afin que cette situation ne soit pas interprétée comme un échange de joueurs lié au transfert de Tonali. Une fois ce délai écoulé, la voie sera libre pour que le club poursuive les négociations.

La situation de Bergvall à Tottenham

Lucas Bergvall souhaite quitter l'équipe cet été après avoir perdu sa place de titulaire au sein du club londonien. Les nouveaux transferts réalisés par Tottenham pour renforcer son effectif ont considérablement réduit les opportunités de temps de jeu du footballeur suédois.

Auparavant, Tottenham avait rejeté une offre de 50 millions d'euros (environ 42 millions de livres sterling) émanant d'un club anglais non dévoilé. Les Londoniens exigent environ 60 millions de livres sterling pour vendre le joueur et campent fermement sur leurs positions.

De son côté, Newcastle poursuit son processus de renouvellement d'effectif. Selon les informations, l'entraîneur Eddie Howe pourrait quitter l'équipe, et Matthias Jaissle, technicien d'Al-Hilal, est considéré comme le principal candidat pour le remplacer. De plus, le départ de joueurs comme Toni Kroos et Anthony Gordon ainsi que la probabilité d'un transfert de Bruno Guimarães vers Arsenal compliquent encore davantage la période de transition du club.