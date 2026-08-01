Tottenham arrache une victoire dramatique contre Chelsea en match amical

Lors d'un match amical de pré-saison disputé au stade Accor de Sydney, Tottenham a battu son grand rival Chelsea 2-1 grâce à un but inscrit dans les derniers instants. Selon Goal.com, bien qu'il s'agisse d'une rencontre amicale, ce derby londonien a été extrêmement acharné et intense. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte que.

Le match a débuté sur des chapeaux de roues avec des attaques fulgurantes, et le score a été ouvert dès les premières minutes. Sandro Tonali a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage à Tottenham. Cependant, peu de temps après, Estevao Willian a rétabli l'équilibre en égalisant, et les équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul.

Carton rouge et tournant du match

Dès l'entame de la seconde période, la tension est montée d'un cran sur le terrain. À peine quatre minutes après le retour des vestiaires, le défenseur de Tottenham Kevin Danso a commis une grosse erreur en stoppant irrégulièrement Joao Pedro. L'arbitre central Alex King lui a adressé un carton rouge pour avoir annihilé une occasion manifeste de but.

Contraint de jouer près de la moitié de la rencontre en infériorité numérique, Tottenham a basculé totalement en mode défensif. Chelsea, entraîné par Xabi Alonso, a pris le contrôle total du ballon et s'est créé de nombreuses occasions dangereuses devant le but adverse.

Solidité du gardien et but décisif

Ayant l'ascendant numérique, les joueurs de Chelsea ont tenté de renverser le score grâce aux efforts de leurs leaders tels qu'Estevao, Pedro et Cole Palmer. Mais le gardien de Tottenham Antonin Kinsky a repoussé toutes les tentatives adverses, sauvant son équipe de buts certains.

À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Xabi Alonso a procédé à des changements en faisant entrer plusieurs jeunes joueurs et recrues estivales. L'incorporation d'éléments tels que Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo et Liam Delap a influencé le rythme offensif de l'équipe et a légèrement émoussé leur domination.

À une minute du terme de la rencontre, Richarlison a su saisir sa chance en marquant de près pour offrir la victoire à Tottenham. Ainsi, les Spurs, réduits à dix, ont pris le dessus sur leur rival lors de cette confrontation estivale importante.