L'équipe nationale d'Ouzbékistan arrive à sa base principale pour la Coupe du Monde

Le voyage et la préparation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui participe à la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire, sont au centre de l'attention des supporters de football de tout le pays. Avant le tournoi, l'équipe nationale a disputé deux matchs amicaux sérieux dans le cadre de ses stages d'entraînement et de son calendrier de préparation officiel.

Malheureusement, nos joueurs ont perdu de justesse lors de matchs intenses et acharnés contre le Canada et les Pays-Bas, considérés comme les représentants les plus forts et les plus expérimentés du football mondial. Néanmoins, ces rencontres de haut niveau ont fourni à l'entraîneur-chef des données précieuses pour tester de nouveaux schémas tactiques et corriger les faiblesses.

Aujourd'hui, une nouvelle phase cruciale a commencé pour notre équipe nationale. Dirigés par Fabio Cannavaro, les 'Loups Blancs' ont terminé avec succès leur stage à New York et sont arrivés dans la magnifique ville d'Atlanta, qui servira de base principale et de lieu de résidence pendant la Coupe du Monde. Le service de presse de la Fédération d'Ouzbékistan de football (UFA) a officiellement annoncé cette nouvelle, partageant la joie avec les compatriotes. Les joueurs se sont installés dans un hôtel moderne à Atlanta et ont déjà commencé leur préparation mentale et physique pour les prochains matchs officiels.

Il convient de noter que lors du premier tour de cette grande Coupe du Monde, rêvée par des millions de compatriotes, notre équipe affrontera la Colombie, l'un des géants célèbres et redoutables d'Amérique du Sud. Les supporters de football peuvent noter cette date historique dans leurs calendriers : ce match excitant et plein de suspense commencera officiellement le 18 juin de cette année à 07h00, heure de Tachkent. Au nom de tous les supporters, nous souhaitons aux protégés de Fabio Cannavaro des victoires historiques et de grands triomphes sur les pelouses américaines ! En avant, l'Ouzbékistan !

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