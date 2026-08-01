Élucidation du mystère de la mort des frère et sœur disparus en Thaïlande

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Élucidation du mystère de la mort des frère et sœur disparus en Thaïlande

La mort de Diana Nazimova, une Russe de 22 ans, et de son frère Roman Nazimov, 17 ans, en Thaïlande, a suscité un grand émoi. Les forces de l'ordre ont arrêté deux suspects dans cette affaire de meurtre. C'est ce qu'a rapporté Khaosod le journal.

Il a été indiqué que Diana et Roman, cette année, le 26 juillet aux alentours de 04h00 du matin, près de Pattaya, dans la zone de Huay Yai depuis leur maison, à bord d'une moto Honda , s'étaient rendus dans un magasin voisin. Peu de temps après, tout contact a été rompu avec eux. Avant de disparaître, Diana avait envoyé un message à sa mère avec la mention « Urgent » , écrivant que quelqu'un les observait. De plus, un avertissement était apparu sur son téléphone concernant un traqueur Bluetooth inconnu détecté, après quoi les téléphones des deux jeunes ont été éteints.

Après l'appel de la mère à la police, des recherches ont été lancées avec la participation de la police, des habitants locaux et des maîtres-chiens. Les caméras de surveillance ont révélé qu'une autre moto suivait les Russes. Plus tard, certaines pièces de leur moto Honda ont été retrouvées enterrées dans l'ancien cimetière de la province de Chonburi.

Au cours de l'enquête, Tana (« Pong »), 43 ans, et Tongchai (« Thong »), 39 ans, ont été identifiés comme les principaux suspects. Ils ont été arrêtés le 31 juillet alors qu'ils tentaient de fuir.

Lors de l'interrogatoire, les suspects ont avoué avoir tenté de voler la moto. Selon eux, Roman a été abattu après avoir opposé de la résistance, tandis que Diana a succombé à des brutalités après avoir été battue. Ensuite, pour dissimuler les traces du crime, ils ont enterré les corps dans la zone de Khao Chi Chan , et ont également démonté la moto pour l'enterrer par morceaux.

Actuellement, la police poursuit ses investigations. En outre, deux autres personnes sont interrogées pour avoir éventuellement aidé les suspects, mais elles rejettent toutes les accusations.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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