Arsenal prêt à modifier sa grille salariale pour Vinicius Junior

Le club anglais d'Arsenal suit de près la situation autour de l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior et est prêt à lancer une bataille sérieuse pour son transfert si le joueur brésilien ne prolonge pas son contrat. Selon les informations diffusées par The Athletic, l'équipe londonienne a fait savoir qu'en cas de conclusion de l'accord, elle serait prête à modifier complètement ses limites financières actuelles et sa grille salariale. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Actuellement, le contrat en cours de l'ailier de 24 ans avec le club madrilène entre dans sa dernière phase de 12 mois. Cette situation met le club merengue dans une position délicate, car il existe un risque de perdre le joueur gratuitement en tant qu'agent libre à l'avenir. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau bail, les Los Blancos pourraient être contraints de vendre leur joueur vedette lors du mercato estival.

Obstacles financiers et état des négociations

Toutes les instances de la direction d'Arsenal ont déjà approuvé les coûts colossaux nécessaires pour s'attacher les services d'un joueur du calibre de Vinicius. Bien que des informations aient circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles les conditions d'un contrat personnel auraient été convenues entre le joueur et le club anglais, The Athletic a confirmé qu'un tel accord n'existe pas pour le moment.

Néanmoins, si le transfert venait à se concrétiser, il est prévu que l'accord sur les conditions du contrat personnel avec le joueur brésilien ne pose pas de grandes difficultés. Selon la source, si les négociations avec Madrid venaient à échouer complètement, l'option d'un transfert vers le club londonien intéresserait également le joueur lui-même.

Le facteur Kylian Mbappé

Le principal désaccord entre les parties réside dans les exigences financières. Vinicius Junior réclame un package d'environ 30 millions d'euros par an, incluant un salaire de base, des bonus liés aux performances et une énorme prime à la signature. Cette exigence est directement apparue en lien avec les conditions du contrat perçu par son coéquipier d'équipe Kylian Mbappé.

La direction du Real Madrid s'oppose fermement à satisfaire cette exigence sans précédent. Le club craint qu'un tel précédent n'ait un impact négatif sur l'équipe afin de maintenir un plafond salarial strict lors de la conclusion de nouveaux contrats avec d'autres joueurs à l'avenir. Arsenal, quant à lui, prévoit de profiter précisément de cette situation pour devenir le principal prétendant sur le marché des transferts.