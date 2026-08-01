« Plan de vengeance » : l'Iran vise à détruire les infrastructures énergétiques et stratégiques des États-Unis et d'Israël

La situation au Moyen-Orient devient de plus en plus alarmante. Alors que les tensions militaires entre Washington et Téhéran ont atteint leur paroxysme, la République islamique d'Iran a annoncé avoir élaboré un plan complet de riposte massive et destructrice face aux éventuelles attaques des États-Unis et d'Israël. Qualifiant de « folie » les informations menaçantes des médias américains, les responsables de Téhéran ont ouvertement annoncé que les infrastructures énergétiques et militaires les plus importantes de l'adversaire dans la région étaient visées.

La prestigieuse agence de presse iranienne Tasnim a publié le 1er août cette déclaration sensationnelle et mise en garde, en se référant à un haut fonctionnaire des services de sécurité du pays.

1. « Une forme de folie » : Téhéran évalue les menaces de Washington

Ces derniers jours, les informations divulguées dans les médias américains concernant les préparatifs de l'administration de Donald Trump et des forces israéliennes pour mener des frappes massives et impitoyables contre les infrastructures pétrolières, énergétiques et nucléaires de l'Iran ont provoqué une réaction vive et ferme de Téhéran.

Un haut représentant des services de sécurité iraniens a souligné que de telles pressions psychologiques et menaces véhiculées par les médias ne sont rien d'autre qu'une absurdité :

« Nous considérons les informations des médias américains concernant d'éventuelles attaques des États-Unis et du régime contre les infrastructures iraniennes comme une forme de folie. Car nous avons préparé un plan de riposte global incluant les infrastructures cruciales du régime dans la région ainsi que les infrastructures énergétiques des États-Unis, et nous y sommes totalement prêts », — indique le communiqué.

2. Cibles de la vengeance : Le système énergétique des États-Unis et d'Israël dans le collimateur

La « stratégie de riposte » élaborée par les dirigeants iraniens ne vise pas seulement à se défendre, mais à infliger des dommages économiques et militaires irréparables à l'adversaire.

Les principales cibles définies par Téhéran :

Infrastructures critiques d'Israël : Objets stratégiques du régime sioniste, réseaux d'alimentation en eau et en électricité, ainsi que bases aériennes militaires ;

Infrastructures énergétiques des États-Unis dans la région : Bases militaires américaines, terminaux pétroliers et gaziers, et infrastructures logistiques situés au Moyen-Orient ;

Voies maritimes et commerciales : Possibilité d'imposer des restrictions sur le transport des ressources énergétiques via le détroit d'Ormuz et les voies navigables stratégiques du golfe Persique.

Cette déclaration montre que si une agression était commise contre lui, l'Iran serait prêt à étendre le conflit au-delà des limites locales et à paralyser l'ensemble du système énergétique régional.

3. « À la fois la capacité et la volonté » : L'état de préparation militaire de l'armée iranienne

Le responsable des services de sécurité iraniens a ajouté que les forces armées iraniennes ont amplement démontré « à la fois leur capacité opérationnelle et leur volonté politique » pour gérer des scénarios aussi graves et périlleux et pour infliger un coup digne à l'ennemi.

Les atouts militaires de l'Iran :

Missiles balistiques et hypersoniques : Des milliers de missiles balistiques à courte et moyenne portée permettent de cibler n'importe quel point des États-Unis et d'Israël dans la région. Armée de drones : Les drones « kamikazes » de haute précision constituent un outil efficace pour perturber et neutraliser les systèmes de défense aérienne de l'adversaire. Réseaux par procuration : Possibilité d'opposer une résistance simultanée sur plusieurs fronts grâce aux forces alliées au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie.

4. Conséquences mondiales : L'économie mondiale en danger

Selon les experts et les analystes géopolitiques, cet avertissement de Téhéran est un signal sérieux pour Washington et Tel-Aviv. Si les États-Unis et Israël lancent une opération militaire contre l'Iran, les frappes de représailles iraniennes pourraient entraîner :

Une hausse spectaculaire des prix du pétrole et du gaz sur le marché mondial ;

L'interruption du trafic des pétroliers traversant le détroit d'Ormuz, provoquant une crise logistique mondiale ;

La transformation de toutes les bases américaines au Moyen-Orient en zones de feu direct.

Conclusion : Conflit militaire ou grand « poker » géopolitique ?

Une déclaration aussi tranchante publiée par Téhéran pourrait contraindre Washington et Israël à réviser leurs plans militaires. Bien que les parties se menacent mutuellement au maximum, il n'est pas exclu que ces déclarations soient une manœuvre de « silence de modération » ou de « dissuasion stratégique » visant à prévenir une guerre majeure.

Selon vous, cet avertissement ouvert de Téhéran dissuadera-t-il les États-Unis et Israël de toute attaque militaire, ou une guerre à grande échelle est-elle inévitable au Moyen-Orient ? Partagez vos avis dans les commentaires !