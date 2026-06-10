Le Borussia Dortmund poursuit la lutte pour Kennet Eichhorn

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Le Borussia Dortmund poursuit la lutte pour Kennet Eichhorn

Le club allemand du Borussia Dortmund n'a pas abandonné la course pour le jeune talent du Hertha, Kennet Eichhorn. Auparavant, les médias rapportaient que la course au transfert ne concernait que le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, mais les Ruhr Nachrichten ont confirmé que les « Jaune et Noir » suivent toujours la situation de près. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Selon les informations, la clause libératoire dans le contrat du talent de 16 ans n'est valable que jusqu'au 15 juin. Par conséquent, le Borussia Dortmund devrait tenter de finaliser le transfert avant cette date limite. À ce stade, l'option d'un transfert à l'étranger n'est pas envisagée pour le joueur.

L'entraîneur principal Niko Kovac est l'un des principaux partisans du transfert de Kennet Eichhorn. La direction du club évalue également très haut le potentiel du joueur de 16 ans. Ils estiment qu'Eichhorn peut aider l'équipe immédiatement dans des matchs de haut niveau, sans attendre un long processus de développement.

Parallèlement, l'équipe nationale allemande se prépare pour le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre Curaçao. Après la Coupe du Monde au Qatar et le Championnat d'Europe à domicile, l'effectif allemand a été considérablement renouvelé et le profil de l'équipe a changé.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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