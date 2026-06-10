Vincent Kompany change d'avis : Alphonso Davies pourrait quitter le Bayern Munich

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Vincent Kompany change d'avis : Alphonso Davies pourrait quitter le Bayern Munich

Le départ d'Alphonso Davies du Bayern Munich devient de plus en plus probable. Selon Sport Bild, des clubs saoudiens ont contacté le champion d'Allemagne et le joueur canadien concernant un transfert l'été prochain. Il est rapporté que des discussions sur les conditions potentielles du transfert ont eu lieu entre les représentants du club à Munich. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que Davies ait prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2030 début 2025, son avenir à Munich fait l'objet de vifs débats ces derniers temps. Le salaire annuel de 15 millions d'euros du joueur et ses blessures récurrentes ont poussé la direction à envisager la vente du latéral gauche.

Depuis sa grave blessure au genou au printemps 2025, Alphonso Davies peine à retrouver son niveau d'antan. En raison de blessures musculaires répétées, il a été écarté des terrains pendant de longues périodes, et il devrait même manquer la Coupe du monde avec l'équipe nationale du Canada en raison de sa dernière blessure.

En conséquence, l'entraîneur Vincent Kompany a changé d'avis. Le coach, qui soutenait auparavant Davies, a désormais fait de l'achat d'un nouveau latéral gauche une priorité pour l'équipe. Le Bayern a indiqué qu'il était prêt à négocier si une offre appropriée arrivait.

Les ressources financières illimitées des clubs saoudiens pourraient accélérer ce transfert. Cependant, il est peu probable que le joueur de 25 ans accepte de rejoindre la Saudi Pro League, car il est toujours considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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