Le Bayern Munich rejoint la course pour la star de Liverpool Rio Ngumoha

Le talentueux attaquant de 17 ans de Liverpool, Rio Ngumoha, a impressionné tout le monde lors du rassemblement de l'équipe d'Angleterre sous la direction de Thomas Tuchel. Cependant, l'avenir de la jeune star à Anfield reste incertain. Selon certaines informations, le joueur serait mécontent de son niveau de développement et du manque de temps de jeu, et le Bayern Munich manifeste un intérêt sérieux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la BBC Sport, Rio Ngumoha a été déçu par son manque de temps de jeu sous Arne Slot la saison dernière. Bien que les Merseysiders tentent de ne pas vendre le jeune talent, les recruteurs du Bayern cherchent une occasion favorable pour l'emmener en Allemagne. Les Munichois considèrent Ngumoha comme l'un des plus grands espoirs anglais.

Bien que Ngumoha ait établi un record en tant que plus jeune buteur de l'histoire de Liverpool, il n'a disputé que 10 matchs avec l'équipe première la saison dernière. La direction du club a expliqué cela par la volonté de protéger le joueur des pressions physiques et mentales. Mais le joueur lui-même souhaite participer davantage à des matchs de haut niveau et progresser plus rapidement.

Rio Ngumoha, entré en jeu lors du match de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande et élu homme du match, a reçu les éloges de Thomas Tuchel. Bien qu'il n'ait pas été inclus dans la liste finale pour la Coupe du Monde, sa performance a suscité de nombreux débats parmi les experts.

Désormais, Liverpool doit prouver à Rio Ngumoha, sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola, qu'Anfield est le meilleur endroit pour son développement. Sinon, d'autres grands clubs européens, notamment le Bayern Munich, pourraient facilement remporter cette course au transfert.