Lionel Messi évalue les chances de l'Argentine de défendre son titre mondial

Le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, a évoqué les chances de son équipe de défendre son titre mondial après le dernier match de préparation contre l'Islande (3-0). La star de l'Inter Miami est entrée en jeu en seconde période pour marquer et battre un record international de longue date pour son pays. C'est ce que rapporte Goal.com .

Entré en jeu à la 70e minute au Jordan-Hare Stadium en Alabama, Lionel Messi a transformé un penalty pour alourdir le score. Ce but était son 117e sous le maillot national. Après le match, Messi a accordé une interview à TyC Sports sur sa condition physique : "J'avais hâte d'entrer sur le terrain. Je me suis senti très bien et j'ai surmonté la peur après la blessure. Maintenant, nous avons une semaine pour nous préparer pour le match d'ouverture", a déclaré l'attaquant.

À 38 ans, 11 mois et 14 jours, Lionel Messi est officiellement devenu le plus vieux joueur à marquer pour l'Albiceleste. Le précédent record appartenait au légendaire Angel Labruna depuis 1957. Le match contre l'Islande était également la 199e apparition officielle de Messi avec l'Argentine, renforçant son statut de joueur le plus capé de l'histoire du pays.

Le capitaine a souligné que la mentalité de l'équipe n'avait pas changé depuis la victoire au Qatar. Avant le premier match de groupe contre l'Algérie, il a exprimé la grande détermination de l'équipe à gagner : "Je suis toujours très excité au début d'une compétition, surtout avant une Coupe du monde. Ce groupe ne déçoit jamais les fans. Nous sommes une équipe de gagnants qui en veut toujours plus", a ajouté Lionel Messi.