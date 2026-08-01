Le test d'Andijan : les « Lions » peuvent-ils survivre à l'enfer de la Bobur Arena ?

Le club de Pakhtakor Tachkent, devenu le véritable « roi » des déplacements en Super League d'Ouzbékistan cette saison, fait face ce soir, le 1er août, à un test extrêmement difficile et intense. Les « Lions », en visite chez l'ambitieux Andijan, parviendront-ils à maintenir leur série phénoménale d'invincibilité à l'extérieur qui dure depuis plus d'un an ?

Avant le choc de la 15e journée à la « Bobur Arena » d'Andijan, nous analysons les statistiques impressionnantes du club de la capitale à l'extérieur et les principaux enjeux de ce match.

1. Hégémonie cette saison : 6 matchs à l'extérieur et un résultat presque parfait

Le Pakhtakor fait preuve d'une constance remarquable lors de ses matchs hors de ses bases durant la saison 2026 de Super League. L'équipe a disputé 6 rencontres à l'extérieur jusqu'à présent et n'a jamais quitté le terrain avec une défaite.

Statistiques à l'extérieur cette saison :

Matchs joués : 6 ;

Résultat : 5 victoires et 1 match nul ;

Points récoltés : 16 points sur 18 possibles (soit près de 90 % de réussite) ;

Seule perte de points : Enregistrée lors d'un match acharné contre Surkhon (1-1).

Un tel bilan témoigne de la capacité du Pakhtakor à rester tactiquement équilibré et serein, même sur des terrains hostiles.

2. Plus d'un an de détermination : quand a eu lieu la dernière défaite ?

Pour information, cela fait plus d'un anque les « Lions » n'ont pas perdu à l'extérieur en Super League.

La dernière fois que les Tachkentois ont été battus, c'était le 3 mai 2025, lors d'un déplacement à Termez contre Surkhon. Depuis cette douloureuse défaite, le Pakhtakor ne connaît plus la défaite à l'extérieur. Ce chiffre est la preuve concrète de la stabilité mentale de l'équipe et de sa préparation minutieuse pour les matchs en déplacement.

3. Le brasier de la « Bobur Arena » : Andijan est-il capable de briser la série ?

Le match d'aujourd'hui ne sera pas une simple formalité pour le Pakhtakor. Andijan, qui possède l'un des publics les plus passionnés et soudés de la vallée de Ferghana, est capable de créer une véritable atmosphère d'« enfer » pour n'importe quel grand club sur sa pelouse.

Le facteur public : Les tribunes combles de la « Bobur Arena » exerceront une pression psychologique immense sur les visiteurs dès les premières minutes.

L'ambition d'Andijan : Les locaux visent à améliorer considérablement leur position au classement en mettant fin à la série d'un an d'un grand club devant leurs propres supporters.

4. Conclusion et enjeu du match

Le Pakhtakor maintiendra-t-il sa tradition et son statut d'invincible à l'extérieur, ou Andijan créera-t-il la sensation en mettant fin à la série d'un an des visiteurs ? La réponse sera donnée lors du match intense qui débutera aujourd'hui à 19h30.

Selon vous, quelle équipe remportera ce choc ? La série du Pakhtakor à l'extérieur se poursuivra-t-elle ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !