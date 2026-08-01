Un groupe de musique sanctionné pour avoir brandi le drapeau palestinien sur scène

Le célèbre groupe britannique Massive Attack s'est vu interdire de se produire à nouveau dans le pays pour avoir affiché le drapeau palestinien sur scène lors de son concert à Singapour. C'est ce qu'a rapporté le journal The Guardian en se basant sur les informations de la police de Singapour.

Selon les rapports, lors du concert qui s'est déroulé le 29 juillet de cette année, deux membres du groupe ont apporté le drapeau palestinien sur scène. L'un d'eux a également scandé « Free Palestine » (« Palestine libre ») devant le public.

Conformément à la législation de Singapour, il est interdit d'exhiber des drapeaux étrangers, des symboles nationaux ou des bannières à caractère politique lors d'événements publics sans autorisation spéciale. Les forces de l'ordre ont souligné que cet incident violait ces exigences.

À l'issue de l'enquête, un avertissement officiel a été adressé aux deux musiciens. En outre, il leur a été interdit d'entrer sur le territoire de Singapour. Le régulateur des médias du pays a quant à lui déclaré qu'il rejetterait toute future demande de concert de la part du groupe Massive Attack.

La police a noté que l'organisateur du concert était bien conscient des conditions de la licence et des lois du pays. Néanmoins, ces règles n'ont pas été respectées pendant le concert. Actuellement, le régulateur étudie également si les exigences de la licence ont été enfreintes. Pour l'instant, ni les organisateurs du concert ni le groupe Massive Attack n'ont fait de déclaration officielle à ce sujet.

Par ailleurs, la police de Singapour a exhorté les citoyens et les étrangers à ne pas importer de conflits politiques extérieurs sur le territoire national. L'agence a souligné que de telles actions pouvaient nuire à la cohésion sociale et à l'état de droit.

À titre d'information, le groupe Massive Attack a critiqué à plusieurs reprises les opérations militaires d'Israël à Gaza et est connu pour ses interventions en soutien à la Palestine. Le leader du groupe, Robert Del Naja faisait partie des plus de 200 manifestants arrêtés en avril de cette année à Londres pour avoir participé à un rassemblement de soutien à la Palestine.