Un groupe de musique sanctionné pour avoir brandi le drapeau palestinien sur scène

·7·Monde
Un groupe de musique sanctionné pour avoir brandi le drapeau palestinien sur scène

Le célèbre groupe britannique Massive Attack s'est vu interdire de se produire à nouveau dans le pays pour avoir affiché le drapeau palestinien sur scène lors de son concert à Singapour. C'est ce qu'a rapporté le journal The Guardian en se basant sur les informations de la police de Singapour.

Selon les rapports, lors du concert qui s'est déroulé le 29 juillet de cette année, deux membres du groupe ont apporté le drapeau palestinien sur scène. L'un d'eux a également scandé « Free Palestine » (« Palestine libre ») devant le public.

Conformément à la législation de Singapour, il est interdit d'exhiber des drapeaux étrangers, des symboles nationaux ou des bannières à caractère politique lors d'événements publics sans autorisation spéciale. Les forces de l'ordre ont souligné que cet incident violait ces exigences.

À l'issue de l'enquête, un avertissement officiel a été adressé aux deux musiciens. En outre, il leur a été interdit d'entrer sur le territoire de Singapour. Le régulateur des médias du pays a quant à lui déclaré qu'il rejetterait toute future demande de concert de la part du groupe Massive Attack.

La police a noté que l'organisateur du concert était bien conscient des conditions de la licence et des lois du pays. Néanmoins, ces règles n'ont pas été respectées pendant le concert. Actuellement, le régulateur étudie également si les exigences de la licence ont été enfreintes. Pour l'instant, ni les organisateurs du concert ni le groupe Massive Attack n'ont fait de déclaration officielle à ce sujet.

Par ailleurs, la police de Singapour a exhorté les citoyens et les étrangers à ne pas importer de conflits politiques extérieurs sur le territoire national. L'agence a souligné que de telles actions pouvaient nuire à la cohésion sociale et à l'état de droit.

À titre d'information, le groupe Massive Attack a critiqué à plusieurs reprises les opérations militaires d'Israël à Gaza et est connu pour ses interventions en soutien à la Palestine. Le leader du groupe, Robert Del Naja faisait partie des plus de 200 manifestants arrêtés en avril de cette année à Londres pour avoir participé à un rassemblement de soutien à la Palestine.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le séisme le plus puissant depuis 40 ans en Italie sème la paniqueLe séisme le plus puissant depuis 40 ans en Italie sème la paniqueAujourd'hui, 17:44Pourquoi la ferme géante de poulpes en construction a-t-elle été fermée ?Pourquoi la ferme géante de poulpes en construction a-t-elle été fermée ?Aujourd'hui, 17:34Un paillasson aux couleurs du drapeau russe a-t-il conduit une Ouzbèke devant la justiceUn paillasson aux couleurs du drapeau russe a-t-il conduit une Ouzbèke devant la justiceAujourd'hui, 17:24Élucidation du mystère de la mort des frère et sœur disparus en ThaïlandeÉlucidation du mystère de la mort des frère et sœur disparus en ThaïlandeAujourd'hui, 16:51« Plan de vengeance » : l'Iran vise à détruire les infrastructures énergétiques et stratégiques des États-Unis et d'Israël« Plan de vengeance » : l'Iran vise à détruire les infrastructures énergétiques et stratégiques des États-Unis et d'IsraëlAujourd'hui, 16:43Drame secret à Washington : pourquoi Elon Musk a-t-il refusé de rencontrer ZelenskyDrame secret à Washington : pourquoi Elon Musk a-t-il refusé de rencontrer ZelenskyAujourd'hui, 16:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital