Avant la nouvelle saison, deux géants européens — le vice-champion d'Angleterre Manchester Cityet le champion d'Italie, l'Inter, s'affrontent dans le cadre de leur tournée asiatique. Ce choc organisé à Hong Kong revêt une importance particulière pour les passionnés de football ouzbek : le défenseur de notre équipe nationale Abduqodir Husanov a débuté dans le onze titulaire des « Citizens ».

La rencontre a débuté aujourd'hui, 1er août, à 16h30 heure de Tachkent.

1. Husanov titulaire : les compositions de départ de Manchester City et de l'Inter

Dans ce match amical aux allures de tests tactiques, les staffs techniques ont aligné des équipes solides et séduisantes. Abduqodir Husanov a pris place dès les premières minutes dans la ligne défensive de City aux côtés de Joško Gvardiol et Rico Lewis.

Compositions de départ des équipes :

Manchester City : Gianluigi Donnarumma (GB), Rico Lewis, Abduqodir Husanov , Joško Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovačić, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho, Divine Mubama.

Inter : Josep Martínez (GB), Benjamin Pavard, Yann-Aurel Bisseck, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksandar Stanković, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Iddrissu.

La titularisation d'Abduqodir face à des cadors européens témoigne de sa place au sein de l'équipe et de la grande confiance que lui accorde l'entraîneur.

2. Le défenseur ouzbek à l'honneur lors de la présentation du nouveau maillot extérieur de Man City

Avant la rencontre, le club de Manchester City et la marque Puma ont officiellement dévoilé le nouveau maillot extérieur (away kit) pour la saison 2026/2027.

L'un des principaux visages choisis par le club pour présenter ce maillot exclusif fut précisément Abduqodir Husanov . Arborant des nuances de noir foncé et des bordures dorées, ainsi que la symbolique de l'abeille ouvrière (« worker bee ») de Manchester, ce nouveau maillot au design moderne a parfaitement mis en valeur la stature et l'élégance de Husanov.

3. Effervescence à Hong Kong : Husanov entouré de supporters

La visite de Manchester City à Hong Kong dans le cadre de sa tournée asiatique s'est transformée en une véritable fête pour les supporters locaux. Lors des séances de dédicaces et de rencontres organisées par le club, une foule immense s'est rassemblée autour d'Abduqodir Husanov.

Les fans de football locaux et asiatiques ont fait de longues files d'attente pour obtenir un autographe et prendre une photo avec le joueur ouzbek. Husanov s'est montré très chaleureux avec tous les supporters, distribuant des autographes et participant aux séances photo. Ces images montrent clairement que la popularité et la reconnaissance des footballeurs ouzbeks sur la scène internationale ne cessent de croître.

4. Bilan de la saison dernière : les performances des deux géants

Cette confrontation n'est pas seulement un simple match amical, mais bien un duel entre les clubs les plus réguliers d'Europe.

Manchester City : À l'issue de la saison dernière, le club a récolté 78 points en Premier League anglaise (EPL), s'emparant de la prestigieuse 2e place et devenant vice-champion.

Inter : A réalisé une saison phénoménale en Serie A italienne, s'emparant du titre de champion avant terme avec 87 points.

Conclusion

Le fait qu'Abduqodir Husanov s'impose solidement au sein d'un grand club mondial comme Manchester City, devienne l'un des visages principaux de la présentation des nouveaux maillots et gagne l'affection de millions de supporters à travers l'Asie est une immense fierté pour tout le football ouzbek. Le match contre l'Inter constituera un nouveau test important et une précieuse source d'expérience pour Husanov à l'aube de la nouvelle saison.