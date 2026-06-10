Eldor Shomurodov : « Nous jouons au nom de tout l'Ouzbékistan » (vidéo)

Eldor Shomurodov, capitaine et l'un des leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a exprimé ses sentiments, l'ambiance au sein de l'équipe et les attentes concernant le soutien des fans avant la Coupe du monde.

Notre équipe nationale est sur le point de participer à la phase finale d'une Coupe du monde pour la première fois de son histoire. C'est un événement majeur attendu depuis des années, non seulement par les joueurs, mais par tout le pays. Par conséquent, l'état mental, la préparation et l'humeur au sein de l'équipe sont d'un intérêt particulier pour les fans.

Eldor Shomurodov a souligné que l'équipe est actuellement de bonne humeur et prête pour ce grand tournoi. Le capitaine a déclaré que les joueurs sont pleins d'émotions et heureux que les moments tant attendus soient enfin arrivés.

« Tout se passe à merveille, et nous avons suffisamment d'émotions. Nous en sommes tous heureux. Enfin, les moments tant attendus sont arrivés. Notre équipe nationale est prête pour la Coupe du monde ! » a déclaré Shomurodov.

Ces mots reflètent la confiance et le moral élevé au sein de l'équipe nationale. Participer à la Coupe du monde pour la première fois est une grande responsabilité pour les joueurs, mais aussi une immense fierté. Surtout pour un joueur expérimenté comme Eldor, ce tournoi est clairement l'une des étapes les plus importantes de toute sa carrière.

Shomurodov a noté que l'équipe s'est également bien adaptée au fuseau horaire américain. Selon lui, les 10 jours d'entraînement organisés à New York ont aidé les joueurs à s'habituer aux nouvelles conditions.

« Nous nous sommes assez bien adaptés aux horaires américains, et nos 10 jours d'entraînement à New York nous sont utiles », a déclaré le capitaine de l'équipe nationale.

Dans les grands tournois comme la Coupe du monde, en plus de la préparation sur le terrain, l'adaptation au climat, au décalage horaire, à la fatigue du voyage et à la routine quotidienne est d'une grande importance. À cet égard, le fait que l'équipe nationale soit arrivée tôt aux États-Unis pour poursuivre ses entraînements pourrait être un facteur important.

Eldor Shomurodov a déclaré que participer à la Coupe du monde est avant tout une grande fierté. Il a souligné que ce n'est pas seulement une réussite personnelle, mais un événement historique pour toute l'équipe et le pays.

« Tout d'abord, c'est une grande fierté. Non seulement pour moi, mais pour tous les joueurs. Nous ne participons pas au nom d'une seule équipe, mais au nom de tout l'Ouzbékistan. Comme je l'ai mentionné, c'était un rêve attendu depuis longtemps », a déclaré Shomurodov.

Ces mots sont très touchants pour chaque fan ouzbek. Car lorsque l'équipe nationale entre sur le terrain lors de la Coupe du monde, elle n'est plus seulement une équipe de 11 joueurs. Elle porte les rêves, le travail acharné, la confiance et la fierté de tout un pays.

Pour les joueurs ouzbeks, chaque match de ce tournoi aura une importance historique. La première minute, le premier but, le premier point et chaque duel — tout cela sera inscrit dans l'histoire du football ouzbek. C'est pourquoi les mots du capitaine, « nous participons au nom de tout l'Ouzbékistan », ont une si grande signification.

Shomurodov a demandé aux fans de soutenir l'équipe nationale. Il a souligné que les joueurs donneront tout sur le terrain et essaieront de rendre le peuple heureux avec leur jeu.

« Bien sûr, nous aimerions qu'ils nous soutiennent. Si Dieu le veut, nous les rendrons heureux grâce à notre jeu », a déclaré notre capitaine d'équipe nationale.

Le soutien des fans est crucial dans de tels tournois majeurs. Surtout pour une équipe qui atteint la Coupe du monde pour la première fois, chaque mot gentil, chaque prière et chaque marque de confiance donne de la force. Alors que les joueurs affrontent l'adversaire sur le terrain, tout le peuple doit se tenir derrière eux.

En tant que l'un des joueurs les plus expérimentés et leaders de l'équipe nationale, Eldor Shomurodov ressent une grande responsabilité. Son rôle de capitaine ne se limite pas à marquer des buts ou à créer des occasions en attaque. Il doit inspirer ses coéquipiers, les mener vers l'avant dans les moments difficiles et être un véritable leader sur le terrain.

Des adversaires coriaces attendent l'Ouzbékistan. Il n'y aura pas de matchs faciles à la Coupe du monde. Mais l'équipe nationale a atteint cette grande scène avec des rêves, du travail acharné et une qualification historique. Maintenant, la tâche principale est de tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Une chose est clairement perceptible dans les mots de Shomurodov : l'équipe ne va pas à ce tournoi juste pour participer, mais pour se montrer, se battre et rendre le peuple fier. Maintenir cet état d'esprit sur le terrain sera la question la plus importante.

Il ne reste que quelques jours avant la Coupe du monde. Le plus grand rêve du football ouzbek se réalise. Maintenant, toute l'attention est portée sur les « Loups Blancs ». Notre équipe nationale, dirigée par Eldor Shomurodov, entrera sur le terrain au nom de tout l'Ouzbékistan. Et les fans attendent une chose : se battre jusqu'au bout, un jeu courageux et un football qui vient du cœur.