Marcus Rashford retourne à Manchester United : Barcelone change d'avis

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Marcus Rashford retourne à Manchester United : Barcelone change d'avis

L'aventure de Marcus Rashford à Barcelone touche à sa fin. La direction du club catalan a décidé de ne pas lever l'option d'achat pour l'attaquant de Manchester United. Malgré un prêt productif en Liga, l'international anglais est devenu superflu au Spotify Camp Nou suite au transfert d'Anthony Gordon. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après que l'équipe de Hansi Flick a dépensé une somme importante pour Anthony Gordon, la concurrence sur l'aile gauche s'est intensifiée. Le club, qui compte déjà un titulaire comme Raphinha, n'a pas souhaité payer les 30 millions d'euros fixés pour Rashford. Selon Marca, le transfert de 70 millions d'euros de Gordon a relégué Rashford au rang de remplaçant de luxe.

Deux facteurs principaux ont influencé la décision du club. Premièrement, Hansi Flick exige un pressing constant et un soutien défensif de la part de ses attaquants. Le staff technique a jugé Gordon plus efficace que Rashford dans ce domaine. Deuxièmement, l'âge a joué un rôle important : Rashford aura 29 ans en octobre, ce qui le rend presque quatre ans plus âgé que Gordon.

Sur le plan financier, Rashford avait accepté une baisse de salaire de 40 %, mais Barcelone a choisi Gordon dans une optique à long terme. La date limite pour activer l'option d'achat de Rashford expire lundi, et le club n'a pas l'intention de changer sa décision. Désormais, l'attaquant retourne à Manchester United pour décider de son avenir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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