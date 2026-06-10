À la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, historique et attendue depuis longtemps, chaque événement entourant l'équipe nationale d'Ouzbékistan est sous l'attention étroite de nos fans. Notre équipe nationale est arrivée à New York, l'une des plus grandes métropoles d'outre-mer, pour participer à ce tournoi prestigieux. Cependant, le contrôle de sécurité minutieux et strict effectué par le personnel de sécurité américain à l'arrivée de notre équipe à l'aéroport local a suscité diverses discussions sur les réseaux sociaux. Afin de clarifier la situation, notre entraîneur-chef Fabio Cannavaro a exprimé son point de vue.

Le légendaire spécialiste italien et entraîneur de notre équipe nationale a souligné qu'il est tout à fait inapproprié de chercher une signification négative dans ce processus. Il s'agit simplement de l'une des mesures de sécurité internationales standard et des formalités de routine appliquées systématiquement aux invités étrangers et aux athlètes dans les aéroports des États-Unis.

« Il s'agit d'un contrôle de sécurité routinier et quotidien effectué dans n'importe quel grand aéroport du monde pour assurer la sécurité des passagers. C'est juste qu'aux États-Unis, ces processus et contrôles douaniers sont effectués avec une extrême minutie directement au point de passage de la frontière », a expliqué Cannavaro calmement dans un commentaire exclusif à la prestigieuse publication italienne Corriere dello Sport .

À ce stade, il convient de rappeler un fait très joyeux et historique pour tout notre pays. Pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde en tant qu'État indépendant, obtenant une place parmi les 48 équipes les plus fortes de la planète.

Pour information, il convient de noter que les « Loups Blancs » participeront à des matchs de haut niveau contre de véritables géants dans le groupe K de cette Coupe du Monde. Lors de la phase de groupes, nos joueurs donneront tout sur le terrain pour obtenir une place en phase éliminatoire contre le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, l'intense représentant sud-américain, la Colombie, et la solide équipe africaine de la RD Congo. Cette grande fête du football, qui fait vibrer des millions de cœurs, débutera officiellement demain, le 11 juin, et se poursuivra jusqu'au 19 juillet. Nous souhaitons à nos représentants de grandes victoires et beaucoup de succès dans ce parcours historique !

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