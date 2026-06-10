Les yeux de la communauté sportive mondiale et de millions de fans de football sont actuellement rivés sur la Coupe du Monde 2026, qui se déroule intensément sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique. Parallèlement aux matchs passionnants, les chiffres financiers en coulisses ont toujours suscité l'intérêt des fans. Une publication internationale prestigieuse qui analyse systématiquement les secteurs du sport et de la finance, Finance Football a étudié les revenus annuels des sélectionneurs des équipes nationales participant au mondial actuel et a publié un classement des techniciens les mieux rémunérés.

Le leader absolu de cette liste prestigieuse est le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, le célèbre entraîneur italien Carlo Ancelotti. L'expert expérimenté, qui mène les 'Pentacampeões' vers la gloire mondiale, perçoit un salaire annuel net de 10 millions d'euros. Le top 3 et le top 5 des entraîneurs les mieux payés au monde se présentent comme suit :

Julian Nagelsmann (Allemagne) — Le génie du football allemand, qui occupe la deuxième place du classement, perçoit un salaire annuel de 7 millions d'euros.

Mauricio Pochettino (USA) — Le sélectionneur des Américains, pays hôte de la compétition, complète le top 3 avec un salaire annuel de 6 millions d'euros.

Thomas Tuchel (Angleterre) — Le célèbre spécialiste allemand qui a pris les commandes des 'Three Lions' perçoit un salaire annuel de 5,8 millions d'euros.

L'aspect le plus joyeux, surprenant et gratifiant pour nous est que le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, occupe la cinquième place de ce classement financier international ! Le revenu annuel de l'entraîneur des 'Loups Blancs', qui ont décroché une qualification historique, est fixé à 4 millions d'euros. Il est intéressant de noter que le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martínez, perçoit le même montant. Une grande intrigue réside dans le fait que ces deux spécialistes célèbres aux salaires égaux — Cannavaro et Martínez — s'affronteront lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde pour prouver qui est le plus fort sur le terrain.

Finance Football Au cours de l'analyse de la publication, un autre fait intéressant et sensationnel est apparu. Il s'avère que le salaire du sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est nettement supérieur à celui de plusieurs entraîneurs d'équipes nationales de premier plan dans le football mondial. Pour comparer, regardons les chiffres :

Le vainqueur de titres majeurs, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, gagne 3,8 millions d'euros par an, le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman 3 millions d'euros, et le sélectionneur des champions du monde en titre, l'Argentine, Lionel Scaloni, ne gagne que 2,3 millions d'euros.

Il est clair que la Fédération de football d'Ouzbékistan a créé toutes les conditions financières nécessaires pour que notre équipe nationale puisse participer dignement et obtenir des résultats élevés lors de cette Coupe du Monde historique. Maintenant, c'est au tour de Fabio Cannavaro et de ses joueurs ! Nous espérons que cette grande confiance et cet investissement porteront leurs fruits sur le terrain.

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