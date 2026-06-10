Roberto De Zerbi cible plusieurs joueurs pour Tottenham

Roberto De Zerbi est actif sur le marché des transferts pour remodeler l'effectif de Tottenham, mais le transfert de Moise Kean pourrait ne pas être aussi facile que beaucoup le pensent. Bien que des rapports aient circulé sur le retour de l'ancien attaquant d'Everton en Premier League anglaise, un proche du coach a exprimé des doutes sur cette opération. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien gardien de l'équipe nationale italienne Emiliano Viviano a souligné qu'il entretient une relation étroite avec Roberto De Zerbi et que l'entraîneur lui a parlé de nombreux joueurs qu'il apprécie, mais que le nom de Kean n'a pas été mentionné parmi eux. Dans une interview accordée à Radio Firenze Viola, Viviano a déclaré : "Je ne crois pas vraiment à l'option Tottenham. De Zerbi m'a parlé de beaucoup de joueurs, mais il n'a rien dit sur Moise."

Actuellement, la concurrence est très forte dans la ligne d'attaque de Tottenham. Pour qu'un nouvel attaquant arrive, l'équipe devra d'abord vendre l'un de ses joueurs, comme Randal Kolo Muani, Richarlison ou Dominic Solanke. Kolo Muani était prêté par le Paris Saint-Germain et son contrat arrive à échéance, mais le sort des autres attaquants reste incertain.

Moise Kean a réussi à marquer 8 buts en 26 matchs de Serie A cette saison. Bien que ce chiffre ne soit pas constant, ses 25 buts en 44 matchs la saison dernière témoignent de son haut potentiel. Étant donné que Tottenham n'a marqué que 48 buts la saison dernière et a évité de justesse la relégation, il est clair que l'équipe a besoin de sang neuf.