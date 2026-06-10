Sebastian Kehl refuse l'offre de Tottenham

Le club de Premier League, Tottenham, a rencontré un obstacle majeur dans sa recherche d'un nouveau directeur sportif. L'ancien dirigeant du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a refusé de rejoindre le club londonien après des négociations. Bien que le spécialiste allemand se soit rendu personnellement à Londres, aucun accord n'a été conclu, selon Goal.com rapporte.

Selon Sky, les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la direction stratégique future du club. Kehl, âgé de 46 ans, a déclaré qu'il n'avait pas pu s'entendre avec la direction sur la vision à long terme du projet de Tottenham et sur la répartition des pouvoirs au sein du système de gestion. Cette situation a provoqué un tournant inattendu dans la hiérarchie du club londonien.

Selon les informations, l'une des principales raisons de l'échec des négociations était la question des pouvoirs liés à l'entraîneur principal, Roberto De Zerbi. Le spécialiste italien exige une grande influence sur les transferts et la structure sportive. Kehl, habitué à une grande autonomie au sein du système du Borussia Dortmund, n'a pas accepté ce mode de fonctionnement.

Actuellement, Johan Lange continue de diriger le département sportif de Tottenham. Selon le plan initial, Kehl et Lange devaient travailler en tandem pour ramener le club au sommet de la Premier League. Désormais, Lange continuera de travailler de manière indépendante avec le staff technique sur les transferts estivaux.

Selon le journal Bild, plusieurs autres grands clubs européens s'intéressent à Sebastian Kehl. Son passage réussi à Dortmund et son expérience dans la constitution d'effectifs compétitifs restent une option attrayante pour de nombreux clubs. Tottenham est désormais contraint d'examiner de nouveaux candidats pour renforcer son département sportif.