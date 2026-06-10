Sebastian Kehl refuse l'offre de Tottenham

·0·Sport
Sebastian Kehl refuse l'offre de Tottenham

Le club de Premier League, Tottenham, a rencontré un obstacle majeur dans sa recherche d'un nouveau directeur sportif. L'ancien dirigeant du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a refusé de rejoindre le club londonien après des négociations. Bien que le spécialiste allemand se soit rendu personnellement à Londres, aucun accord n'a été conclu, selon Goal.com rapporte.

Selon Sky, les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la direction stratégique future du club. Kehl, âgé de 46 ans, a déclaré qu'il n'avait pas pu s'entendre avec la direction sur la vision à long terme du projet de Tottenham et sur la répartition des pouvoirs au sein du système de gestion. Cette situation a provoqué un tournant inattendu dans la hiérarchie du club londonien.

Selon les informations, l'une des principales raisons de l'échec des négociations était la question des pouvoirs liés à l'entraîneur principal, Roberto De Zerbi. Le spécialiste italien exige une grande influence sur les transferts et la structure sportive. Kehl, habitué à une grande autonomie au sein du système du Borussia Dortmund, n'a pas accepté ce mode de fonctionnement.

Actuellement, Johan Lange continue de diriger le département sportif de Tottenham. Selon le plan initial, Kehl et Lange devaient travailler en tandem pour ramener le club au sommet de la Premier League. Désormais, Lange continuera de travailler de manière indépendante avec le staff technique sur les transferts estivaux.

Selon le journal Bild, plusieurs autres grands clubs européens s'intéressent à Sebastian Kehl. Son passage réussi à Dortmund et son expérience dans la constitution d'effectifs compétitifs restent une option attrayante pour de nombreux clubs. Tottenham est désormais contraint d'examiner de nouveaux candidats pour renforcer son département sportif.

TottenhamSebastian KehlPremier LeagueBorussia DortmundFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Joshua Kimmich admet avoir été proche de quitter le BayernJoshua Kimmich admet avoir été proche de quitter le BayernAujourd'hui, 17:59Tottenham signe Marcos SenesiTottenham signe Marcos SenesiAujourd'hui, 17:34José Mourinho s'envole pour l'Espagne pour signer avec le Real MadridJosé Mourinho s'envole pour l'Espagne pour signer avec le Real MadridAujourd'hui, 17:17Roberto De Zerbi cible plusieurs joueurs pour TottenhamRoberto De Zerbi cible plusieurs joueurs pour TottenhamAujourd'hui, 16:59Jamshid Saidov nommé à nouveau entraîneur principal de QizilqumJamshid Saidov nommé à nouveau entraîneur principal de QizilqumAujourd'hui, 16:47Jamie Carragher : Jude Bellingham pourrait être sur le banc pour la Coupe du Monde 2026Jamie Carragher : Jude Bellingham pourrait être sur le banc pour la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 16:36
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan