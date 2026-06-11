Messi fait une déclaration sur sa blessure après le match contre l'Islande

Avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui débute officiellement aujourd'hui sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, les nouvelles concernant les champions en titre, l'équipe nationale d'Argentine, sont devenues le sujet principal du monde du sport. En particulier, l'état physique de la légende Lionel Messi et la blessure qui l'a récemment inquiété suscitaient une grande préoccupation chez les fans. Cependant, après le dernier match de préparation avant le tournoi, le capitaine de l'« Albiceleste » a dissipé tous les doutes et a fait une déclaration rassurante sur son état.

Après un match amical intense contre l'équipe nationale d'Islande dans le cadre de la dernière phase de préparation pour la Coupe du Monde, l'attaquant expérimenté s'est présenté devant les journalistes et a noté avec satisfaction qu'il se sentait très léger sur le terrain et qu'il avait réussi à surmonter complètement les blocages mentaux et les inquiétudes liés à sa santé.

« Je ne cacherai pas à quel point je me suis senti bien quand je suis entré sur le terrain. Pour moi, il était crucial de me libérer mentalement de cet inconfort et de cette peur de la rechute qui apparaissent après une blessure. C'est précisément pour surmonter cette pression mentale que je voulais vraiment jouer le match contre l'Islande. » « Maintenant, je veux arrêter de penser aux blessures et concentrer toute mon attention sur les matchs. Il reste environ une semaine avant le début de la Coupe du Monde historique tant attendue, et heureusement, je me sens très en forme en ce moment », a partagé Messi lors d'une conversation avec des représentants des médias locaux et étrangers.

Pour rappel, il convient de noter que l'équipe nationale d'Argentine n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors de ce match contre l'Islande, remportant une victoire large et convaincante de 3-0. Le plus réjouissant est que Lionel Messi, de retour dans l'équipe après une longue pause, a réussi à marquer un but magnifique, prouvant qu'il est en pleine forme.

En regardant le calendrier du tournoi, des tests sérieux attendent les champions en titre. Les Argentins disputeront leur premier match crucial de la phase de groupes de la Coupe du Monde le 17 juin contre l'équipe africaine capable de créer des surprises intenses et inattendues : l'équipe nationale d'Algérie. Le choc entre les deux représentants continentaux promet d'être une véritable bataille.

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