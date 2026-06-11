En ces jours historiques où la Coupe du Monde 2026, attendue avec impatience par toute la planète, a officiellement débuté, le tenant du titre, l'équipe nationale d'Argentine, est au centre de l'attention des médias sportifs mondiaux. Alors que beaucoup spéculent sur la difficulté de ramener le trophée outre-mer, le capitaine de l'« Albiceleste » et légende vivante Lionel Messi a partagé ses réflexions avant le tournoi. Les mots de l'attaquant expérimenté indiquent que l'Argentine se battra férocement jusqu'au bout pour le titre suprême.

Évoquant le tournoi difficile à venir et l'atmosphère interne de l'équipe, Leo a appelé les supporters au calme et à la confiance envers le groupe :

« Nous donnerons certainement tout pour conserver le titre de champion du monde. Nos fans ne doivent pas douter que nous déploierons toute notre force sur le terrain. Durant toutes les années où j'ai porté ce maillot sacré, je ne suis entré sur le terrain que pour gagner, et cette tradition restera inchangée. Il est vrai qu'au football, parfois le résultat est celui que nous voulons, et parfois la chance peut nous tourner le dos. » « Il faut admettre que les grands tournois et les résultats de ces dernières années ont été très réussis et agréables pour nous. Mais la vérité est qu'il est très complexe de maintenir ce niveau, et défendre le titre devient de plus en plus difficile à chaque fois. Nous sommes habitués à jouer sous une telle pression et nous n'avons habitué nos chers supporters qu'aux victoires », a déclaré Messi lors d'une interview avec des journalistes locaux.

La star mondiale du football a également envoyé un avertissement sérieux aux futurs adversaires, soulignant fermement qu'il ne sera pas facile de battre l'Argentine :

« Nous essaierons de répéter l'histoire une fois de plus et de conquérir le sommet. Si nous y parviendrons cette fois ou non, seul le terrain le montrera, car c'est le football. Mais une chose est absolument certaine : ce ne sera facile pour personne dans cette compétition. Les adversaires qui nous affronteront rencontreront de grandes difficultés pour nous battre, car nous restons une équipe vraiment résiliente et extrêmement compétitive. »

Selon le calendrier du tournoi, les champions du monde en titre entament leur phase de groupes dans les prochains jours. L'équipe d'Argentine, menée par Lionel Messi, affrontera le représentant africain, l'Algérie (17 juin), l'équipe européenne disciplinée, l'Autriche (22 juin), et la résilience asiatique, la Jordanie (28 juin), dans des villes hôtes sous surveillance par caméras IA, pour une place en phase à élimination directe. Nous verrons si Messi pourra décrocher une nouvelle médaille d'or historique dans sa carrière.

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