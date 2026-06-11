Raphinha : Vinicius Junior apportera à la sélection brésilienne son sixième titre mondial

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Raphinha : Vinicius Junior apportera à la sélection brésilienne son sixième titre mondial

L'ailier de Barcelone, Raphinha, a fait l'éloge des capacités de la star du Real Madrid, Vinicius Junior, et des siennes, exprimant sa confiance dans leur capacité à mener l'équipe nationale du Brésil vers un sixième titre mondial. Lors d'un camp d'entraînement avant le tournoi de 2026, l'attaquant a souligné qu'un mélange de jeunesse et d'expérience est crucial pour mettre fin à la disette qui dure depuis 2002. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe nationale du Brésil n'a pas réussi à remporter les cinq dernières Coupes du Monde. Avec une seule apparition en demi-finale depuis 2002, la pression sur la Seleção ne cesse de croître. Alors que Neymar n'est pas encore totalement remis de sa blessure, la responsabilité lors des matchs décisifs devrait reposer sur des joueurs comme Vinicius Junior et Raphinha.

Malgré leur rivalité féroce en club, le représentant de Barcelone a reconnu le potentiel de la star du Real Madrid. Bien que les Madrilènes aient terminé la saison 2025-26 sans trophée majeur, Vinicius Junior a réussi à marquer 22 buts en 53 matchs. « Vini est encore jeune, mais avec son expérience et ses accomplissements, il peut décider du sort de la Coupe du Monde. Je m'inclus moi-même dans ce groupe », a déclaré Raphinha.

Raphinha a lui-même connu une saison difficile à Barcelone en raison de blessures, mais a tout de même enregistré un résultat impressionnant avec 21 buts en 33 rencontres. Il a souligné que le jeu défensif de l'équipe est la clé de la victoire : « Nous nous préparons très bien. Si nous jouons de manière organisée en défense, nos chances de gagner seront très élevées. Ce tournoi est court et ne pardonne pas les erreurs. »

Le joueur a également évoqué sa relation avec le sélectionneur national, Carlo Ancelotti. Le spécialiste italien, arrivé du Real Madrid, a été particulièrement salué par Raphinha pour avoir instauré une atmosphère positive et pour sa confiance envers les joueurs.

BrésilVinicius JuniorRaphinhaReal MadridBarcelone
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Nodirbek Razzokov
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