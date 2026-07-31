Victoire historique : un joueur d'échecs malvoyant ouzbek devient Champion du Monde !

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Victoire historique : un joueur d'échecs malvoyant ouzbek devient Champion du Monde !

Le 4e Championnat du Monde IBSA de para-échecs, destiné aux joueurs malvoyants et non-voyants, s'est achevé dans la capitale bulgare, Sofia. Représentant l'Ouzbékistan avec brio lors de cette prestigieuse compétition, le talentueux joueur d'échecs Ahadjon Kimsanboyev a réalisé une performance sensationnelle pour décrocher le titre de meilleur joueur de la planète. C'est ce qu'annonce officiellement la Fédération d'Échecs d'Ouzbékistan (Uz Chess Federation).

Triomphe du courage et de la maîtrise : le parcours de Kimsanboyev à Sofia

Tout au long du tournoi, Kimsanboyev s'est distingué par son grand potentiel intellectuel, sa volonté de fer et son style de jeu régulier. Lors des duels les plus tendus et décisifs, il a su garder son calme pour s'imposer avec autorité face à ses adversaires. Chac de ses coups a témoigné non seulement d'une précision tactique irréprochable, mais aussi d'une immense force mentale.

La route vers l'or : une chaîne de succès

Cette victoire historique n'est pas le fruit du hasard. Ahadjon Kimsanboyev affichait une progression constante ces dernières années. Pour rappel, il avait remporté une honorable médaille d'argent au Championnat du Monde au début de l'année 2024, ainsi qu'une médaille de bronze au Championnat d'Asie la même année. Lors de ce championnat, il a enfin touché son rêve du bout des doigts en s'emparant de l'or, couronnant ainsi sa série de succès au plus haut niveau.

4e Championnat du Monde IBSA et statistiques de Kimsanboyev

Indicateur

Détails

Compétition

4e Championnat du Monde IBSA (malvoyants et non-voyants)

Lieu

Sofia, Bulgarie

Héros principal

Ahadjon Kimsanboyev (Ouzbékistan)

Titre obtenu

Champion du Monde (Médaille d'or)

Succès précédents (2024)

Championnat du Monde (Argent), Championnat d'Asie (Bronze)

Source

Uz Chess Federation

Conclusion et Analyse : Un symbole de fierté nationale et de volonté

Ce succès d'Ahadjon Kimsanboyev n'est pas seulement sa victoire personnelle, il témoigne également du formidable potentiel de toute l'école d'échecs ouzbèke, et en particulier des athlètes en situation de handicap sur la scène internationale. Sa force de caractère et sa soif de victoire serviront de source d'inspiration à des milliers de personnes. Cette victoire en Ouzbékistan est le fruit concret des réformes menées pour populariser les échecs et soutenir les sportifs.

Partagez cette grande nouvelle sportive avec vos amis et passionnés d'échecs ! Un grand nombre de nos compatriotes doivent connaître la victoire historique mondiale de notre représentant.

Selon vous, quel sera l'impact de ce succès d'Ahadjon Kimsanboyev en Ouzbékistan sur le développement du parasport ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Ahadjon KimsanboyevOuzbékistanSofiaBulgarieIBSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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