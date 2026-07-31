Dans la capitale de l'Azerbaïdjan, à Bakou, les Championnats du monde de lutte U-17 entrent dans leur phase décisive. Les combats du 30 juillet se sont transformés en une véritable fête pour l'équipe nationale ouzbèke. Grâce au grand talent et à la persévérance de notre lutteuse talentueuse Muxlisa Masharipova, une nouvelle médaille d'or a été ajoutée au compteur de la délégation ouzbèke. Ce triomphe est le résultat concret des réformes menées dans notre pays pour soutenir les jeunes athlètes et développer le parasport.

Zamin.uz présente les détails du triomphe de Muxlisa et des combats importants du lendemain.

Un finale intense : L'adversaire allemande est vaincue

Représentant l'honneur de notre pays dans la catégorie des -43 kg, Muxlisa Masharipova a fait preuve d'un jeu stable et confiant tout au long de la compétition. Lors du combat final décisif, elle a affronté l'Allemande Finja Strauch.

La rencontre a été très intense et riche en luttes tactiques. Cependant, grâce à sa volonté, sa discipline de fer et l'application précise des consignes de ses entraîneurs, Muxlisa a dominé son adversaire. Remportant une victoire convaincante, Masharipova est montée sur la plus haute marche du podie et a décroché le titre de championne du monde.

31 juillet : La lutte continue, opportunité de bronze

La marche victorieuse de l'équipe ouzbèke ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, 31 juillet, une série d'autres athlètes monteront sur le tapis.

Lors des qualifications, cinq de nos lutteurs libres entameront la lutte pour les médailles des Championnats du monde. Les combats de la catégorie féminine seront également au centre de l'attention de nos supporters. Sabrina Abduraimova (-53 kg) participera au combat de repêchage pour la médaille de bronze.

Calendrier des combats de repêchage pour la médaille de bronze :

Catégorie de poids Athlète ouzbèke Adversaires (Qualifiées) -53 kg Sabrina Abduraimova Madalina Pavel (Roumanie) / Valeriya Stancheva (Bulgarie)

Championnats du monde U-17 : Résultats actuels de l'Ouzbékistan

Date Athlète Poids Résultat 30 juillet Muxlisa Masharipova -43 kg Or (Championne du monde) 31 juillet Sabrina Abduraimova -53 kg Combat de repêchage pour le bronze (à venir) 31 juillet 5 lutteurs libres Diverses Combats de qualification (à venir)

Conclusion et Analyse : Le triomphe de la responsabilité et de la persévérance

La victoire de Muxlisa Masharipova à Bakou a prouvé une fois de plus le haut potentiel de l'école de lutte ouzbèke, en particulier de la lutte féminine sur la scène internationale. Sa volonté et sa détermination à triompher serviront d'immense source d'inspiration pour des milliers de jeunes sportifs, en particulier les jeunes en situation de handicap. Ce triomphe est le résultat direct de la grande attention accordée par notre État au sport, à la politique de la jeunesse et à la protection sociale. Nous souhaitons beaucoup de succès à Sabrina Abduraimova et à nos autres lutteurs pour les prochains combats !

Envoyez cette importante nouvelle sportive à vos amis et aux passionnés de lutte ! Beaucoup de nos compatriotes doivent connaître cette victoire historique de niveau mondial et les prochains combats importants.

Selon vous, ce succès de Muxlisa Masharipova en Ouzbékistan quel impact aura-t-il sur le développement de la lutte féminine ? Laissez votre avis dans les commentaires !