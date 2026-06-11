Alors que la fête du football, attendue par des millions de personnes outre-Atlantique, bat son plein, les événements entourant l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont au centre de l'attention non seulement de la communauté sportive, mais aussi des dirigeants et des diplomates du pays. L'incident regrettable survenu avant le match amical entre l'Ouzbékistan et les Pays-Bas (1:2) à New York, marqué par la combativité de nos représentants, a pris une nouvelle ampleur. Le fait que nos représentants aient été soumis à des contrôles renforcés et excessivement minutieux par le personnel de sécurité local dès leur atterrissage a été placé sous la surveillance stricte de nos diplomates.

Il a été révélé que le ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan a réagi officiellement à cette situation et a demandé des explications aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé officiellement le porte-parole du ministère, Omonulla Fayziev, dans une déclaration spéciale aux médias.

Le représentant du ministère a souligné que notre État protège au plus haut niveau les droits et la réputation internationale de ses citoyens, en particulier ceux des joueurs et du staff technique de l'équipe nationale, venus défendre l'honneur de notre pays lors de la Coupe du monde historique.

« Le consulat général de la République d'Ouzbékistan à New York a immédiatement pris des mesures concernant cette situation de contrôle renforcé. Des appels officiels ont été envoyés par les canaux diplomatiques aux agences gouvernementales et aux services de sécurité américains concernés. À l'heure actuelle, une explication détaillée et officielle a été exigée pour comprendre les véritables raisons de ce processus », a précisé Omonulla Fayziev.

Il convient de rappeler que plus tôt, l'entraîneur principal de l'équipe nationale, Fabio Cannavaro, avait appelé les supporters au calme dans la presse italienne, affirmant qu'un tel examen faisait partie des mesures de sécurité internationales standard typiques des aéroports américains. Néanmoins, notre ministère des Affaires étrangères a démontré dans la pratique qu'il ne néglige aucun pas de ses héros à l'étranger et qu'il leur apporte un soutien diplomatique. Naturellement, cela donne un encouragement et une force supplémentaires aux « Loups blancs » avant le Mondial.

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