Le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan exige une explication officielle des États-Unis

·26·Sport
Le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan exige une explication officielle des États-Unis

Alors que la fête du football, attendue par des millions de personnes outre-Atlantique, bat son plein, les événements entourant l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont au centre de l'attention non seulement de la communauté sportive, mais aussi des dirigeants et des diplomates du pays. L'incident regrettable survenu avant le match amical entre l'Ouzbékistan et les Pays-Bas (1:2) à New York, marqué par la combativité de nos représentants, a pris une nouvelle ampleur. Le fait que nos représentants aient été soumis à des contrôles renforcés et excessivement minutieux par le personnel de sécurité local dès leur atterrissage a été placé sous la surveillance stricte de nos diplomates.

Il a été révélé que le ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan a réagi officiellement à cette situation et a demandé des explications aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé officiellement le porte-parole du ministère, Omonulla Fayziev, dans une déclaration spéciale aux médias.

Le représentant du ministère a souligné que notre État protège au plus haut niveau les droits et la réputation internationale de ses citoyens, en particulier ceux des joueurs et du staff technique de l'équipe nationale, venus défendre l'honneur de notre pays lors de la Coupe du monde historique.

« Le consulat général de la République d'Ouzbékistan à New York a immédiatement pris des mesures concernant cette situation de contrôle renforcé. Des appels officiels ont été envoyés par les canaux diplomatiques aux agences gouvernementales et aux services de sécurité américains concernés. À l'heure actuelle, une explication détaillée et officielle a été exigée pour comprendre les véritables raisons de ce processus », a précisé Omonulla Fayziev.

Il convient de rappeler que plus tôt, l'entraîneur principal de l'équipe nationale, Fabio Cannavaro, avait appelé les supporters au calme dans la presse italienne, affirmant qu'un tel examen faisait partie des mesures de sécurité internationales standard typiques des aéroports américains. Néanmoins, notre ministère des Affaires étrangères a démontré dans la pratique qu'il ne néglige aucun pas de ses héros à l'étranger et qu'il leur apporte un soutien diplomatique. Naturellement, cela donne un encouragement et une force supplémentaires aux « Loups blancs » avant le Mondial.

Suivez les préparatifs de notre équipe nationale à Atlanta, les détails des échanges officiels entre le ministère des Affaires étrangères et les États-Unis, ainsi que toutes les actualités brûlantes et exclusives de la Coupe du monde avec nous sur les pages de Zamin !

OuzbékistanÉtats-UnisNew YorkOmonulla FayzievFabio Cannavaro
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le match Ouzbékistan-Colombie établit un record de vente de billetsLe match Ouzbékistan-Colombie établit un record de vente de billetsAujourd'hui, 06:30Mehdi Taremi exprime son inquiétude face à l'atmosphère tendue de la Coupe du monde 2026Mehdi Taremi exprime son inquiétude face à l'atmosphère tendue de la Coupe du monde 2026Aujourd'hui, 06:11Mourinho s'oppose au plan du Real Madrid de recruter Julian AlvarezMourinho s'oppose au plan du Real Madrid de recruter Julian AlvarezAujourd'hui, 06:03City confirme officiellement le départ de Bernardo Silva et John StonesCity confirme officiellement le départ de Bernardo Silva et John StonesAujourd'hui, 05:28Des députés kazakhs soutiendront l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026Des députés kazakhs soutiendront l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 05:03Fenerbahçe a entamé des négociations pour le transfert de ShomurodovFenerbahçe a entamé des négociations pour le transfert de ShomurodovAujourd'hui, 04:55
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan