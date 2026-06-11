Controverse sur un penalty dans l'équipe d'Angleterre : que s'est-il passé entre Bellingham et Gordon ?

Une situation inattendue impliquant Jude Bellingham et Anthony Gordon s'est produite lors du dernier match de préparation de l'Angleterre avant la Coupe du monde. La star du Real Madrid s'apprêtait à tirer un penalty accordé en seconde période, mais a dû céder le ballon à l'ailier de Barcelone sur instruction du staff technique. C'est ce qu'a rapporté Goal.com .

Cet incident, survenu lors de la victoire 3-0 contre le Costa Rica, a attiré l'attention de tous. Bellingham avait initialement pris le ballon, avec l'intention d'alourdir le score. Cependant, après avoir reçu des instructions du banc, il a passé le ballon à Gordon. Anthony Gordon a profité de l'occasion pour porter le score à 2-0.

Après le match, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a commenté le malentendu sur le terrain. Selon lui, il ne s'agissait pas d'égoïsme de la part des joueurs, mais d'une erreur de communication du staff technique. En raison des nombreux changements effectués, l'ordre des tireurs de penalty a été confondu.

« Il y a eu beaucoup de remplacements dans l'équipe et l'ordre des tireurs est devenu un peu flou. Anthony était le deuxième tireur de penalty. Habituellement, cette liste est affichée dans le vestiaire, mais cette fois, nous avons dû expliquer la situation verbalement. C'était notre responsabilité », a déclaré le technicien allemand.

Tuchel a également salué le travail acharné de Jude Bellingham au milieu de terrain. Il a souligné que la jeune star jouait pour la première fois aux côtés de Harry Kane, Elliot Anderson et Declan Rice et qu'elle s'était rapidement adaptée au jeu collectif. L'entraîneur a ajouté qu'il ne se précipitait pas pour prendre des décisions définitives sur l'effectif avant le tournoi.