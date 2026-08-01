Barcelone hésite sur l'avenir de son ailier suédois

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Barcelone hésite sur l'avenir de son ailier suédois

À seulement un mois de la fermeture du mercato estival, le club de Barcelone fait face à des défis majeurs pour dégraisser son effectif. L'équipe catalane compte plusieurs joueurs qui doivent trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir, et le cas du talentueux ailier suédois Roony Bardghji reste l'un des plus énigmatiques et controversés. C'est devenu l'un des principaux maux de tête pour la direction du club et le staff technique sur le marché des transferts, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par la publication sportive, le profil du joueur suédois suscite un vif intérêt de la part de plusieurs clubs européens et de nombreuses offres sont sur la table. Cependant, le club catalan n'a encore autorisé l'acceptation d'aucune de ces propositions. Par conséquent, le processus de départ du joueur est au point mort et les parties rencontrent des difficultés pour trouver un accord.

Négociations de transfert et projets des parties

La direction du club attend le retour de l'équipe de son stage d'entraînement en Angleterre pour régler cette question dans les plus brefs délais. Parvenir à un accord sur les détails du transfert entre Barcelone et l'entourage du joueur a été défini comme l'objectif principal. Les Catalans ont fait de la vente définitive du joueur leur priorité, tout en exigeant l'inclusion d'une clause de rachat pour l'avenir.

Cependant, les projets personnels du joueur diffèrent de ceux du club. Roony Bardghji préfère un départ en prêt plutôt qu'un transfert sec. Il espère revenir dans son équipe la saison prochaine. À la fin de la saison, la direction du club avait clairement indiqué au joueur que ses opportunités seraient limitées dans le nouveau projet et qu'il pouvait se chercher une nouvelle destination.

Concurrence dans l'effectif et apparition de l'option Marseille

Les recrues estivales ont confirmé une fois de plus l'absence d'avenir pour Bardghji dans l'équipe. Pour renforcer ses couloirs, Barcelone a enrôlé trois joueurs : Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Bisseck. De plus, en raison de la difficulté de concurrencer un Lamine Yamal actuellement au sommet de sa forme et évoluant au même poste, l'ailier suédois a très peu foulé les pelouses ces derniers temps.

Malgré cela, les options ne manquent pas pour Roony Bardghji afin de poursuivre sa carrière. Ces derniers jours, le club français de l'OM est devenu l'un des principaux prétendants dans la course à la signature du joueur suédois. Barcelone devrait prendre une décision définitive concernant le transfert du joueur dans les jours à venir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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