La NASA et des entreprises privées développent une technologie pour construire des bases sur la Lune

Les entreprises américaines Interlune et Vermeer ont élargi leur partenariat pour créer des équipements de construction autonomes capables de préparer indépendamment des sites pour de futures bases sur le satellite naturel de la Terre. Selon ixbt.com, ce système robotisé unique devrait être envoyé sur la Lune en 2028 et constitue une étape importante dans le développement des infrastructures spatiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com, rapporte .

Les ingénieurs prévoient de développer un complexe spécial et de l'intégrer directement au rover lunaire. Cette technique aura pour tâches de nettoyer la surface, de niveler le sol et de préparer des sites parfaits pour l'atterrissage futur d'engins spatiaux et la construction de diverses structures. Les spécialistes prévoient d'abord de tester cet équipement sur Terre avant de l'engager directement dans des missions lunaires.

Conditions extrêmes et autonomie

Les conditions extrêmement difficiles à la surface de la Lune exigent des solutions uniques de la part des auteurs du projet. En particulier, l'appareil doit résister à la poussière lunaire hautement abrasive, aux variations de température extrêmes et aux retards importants dans la communication avec la Terre. C'est précisément pourquoi la technique est conçue pour fonctionner dans un mode presque entièrement autonome, sans intervention humaine directe.

Les entreprises possèdent déjà une certaine expérience dans ce domaine et avaient présenté en mai 2025 un prototype d'excavateur lunaire à taille réelle utilisant une démarche ondulatoire. Cet essai a pleinement confirmé la viabilité du concept. Par la suite, le projet est passé avec succès à l'étape de la création d'équipements professionnels destinés à de vraies missions spatiales.

Perspectives futures et plan interplanétaire

Rob Meyerson, PDG d'Interlune, a souligné que ce sont précisément la technologie de construction autonome et les systèmes de déplacement de matériaux qui constitueront la base de l'établissement d'une infrastructure permanente sur la Lune. Cela garantira à son tour la construction de bases à long terme et la possibilité d'extraire des ressources locales à l'avenir.

Les équipements de pointe développés dans le cadre de ce projet ne se limiteront pas à la Lune. À l'avenir, il est prévu de les utiliser largement pour exploiter des ressources, mettre en œuvre de grands projets d'infrastructure et mener des recherches scientifiques sur Mars et d'autres planètes.