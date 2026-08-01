Création d'un appareil de verrouillage physique pour les applications distrayantes sur smartphone

À l'ère des technologies numériques et des réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de contrôler le temps passé devant l'écran. Les applications et notifications ordinaires ne donnent souvent pas le résultat escompté, car elles reposent sur la force de volonté et qu'il est facile de les ignorer simplement. Selon ixbt.com, un nouvel appareil nommé Autonomous Key a été présenté pour résoudre ce problème fondamentalement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce nouvel appareil n'est pas seulement un logiciel, mais une clé NFC basée sur une approche purement physique. Elle s'associe à une application spéciale, permettant à l'utilisateur de verrouiller les applications qui prennent le plus de temps et qui le distraient. Par conséquent, pour contourner la restriction, il ne suffit pas de cliquer simplement sur un bouton, mais il est nécessaire de scanner la clé physique sur le smartphone.

L'obstacle physique et ses avantages

L'idée principale de l'appareil est de ne pas compter sur la maîtrise de soi de l'utilisateur. La clé NFC peut être laissée dans une autre pièce, au bureau ou à la salle de sport. Cela transforme l'impulsion inconsciente d'ouvrir des applications comme Instagram ou TikTok en une décision consciente nécessitant un effort supplémentaire. Chaque session d'ouverture peut durer un maximum de 60 minutes, après quoi les applications se verrouillent automatiquement à nouveau.

Parmi les alternatives disponibles sur le marché comme Blok, Unpluq et Brick, Autonomous Key se distingue par son accessibilité. Au prix de seulement 9 dollars, cet appareil est plusieurs fois moins cher que ses concurrents. Par exemple, la clé Brick coûte 59 dollars et, bien qu'elle dispose de fonctions supplémentaires telles que le mode veille, le nouvel appareil exécute pleinement les tâches principales et ne nécessite pas de dépenses excessives.

Capacités techniques et analyse par intelligence artificielle

Dotée d'un format compact de trois pouces, la clé prend en charge les smartphones fonctionnant sous Android 8.0 et les versions ultérieures, ainsi que les iPhone sous iOS 15 et versions supérieures. De plus, son application compagnon analyse les habitudes de l'utilisateur à l'aide de l'IA.

L'intelligence artificielle effectue les tâches suivantes :

Elle surveille la fréquence à laquelle les applications distrayantes sont déverrouillées

Elle enregistre la durée pendant laquelle les programmes restent ouverts

Elle détermine à quel moment les réseaux sociaux sont le plus consultés

Il est intéressant de noter que l'IA résume les habitudes de l'utilisateur avec humour et piquant. Si la clé est reverrouillée immédiatement après son déverrouillage, elle souligne que la clé n'a pas été placée assez loin et recommande de la cacher dans un endroit moins accessible. En outre, il n'y a pas de fonctionnalités supplémentaires ou de frais d'abonnement.

Une seule clé peut être connectée à plusieurs téléphones, ce qui en fait une solution pratique pour les familles ou les utilisateurs de plusieurs appareils. Cependant, lors des tests, il a été constaté que le scan NFC nécessite parfois plusieurs essais, il est donc déconseillé de l'utiliser pour des applications importantes telles que la messagerie ou les e-mails qui doivent être ouvertes fréquemment pendant la journée.