Premier transfert estival du Nasaf : Qui est Paata Gudushauri

Le Nasaf a fait son premier pas important sur le marché des transferts estival. Le club de Karshi a annoncé la signature d'un contrat valable jusqu'à la fin de la saison avec l'ailier offensif géorgien Paata Gudushauri.

Ce transfert ne concerne pas seulement la seconde phase de la Super League. Comme les « Dragons » participent également à la Ligue des champions 2 de l'AFC, l'équipe avait besoin d'un joueur doté d'une expérience internationale et capable de renforcer l'attaque.

Pourquoi le Nasaf a-t-il choisi précisément Gudushauri ?

Paata Gudushauri peut évoluer sur les ailes et en tant que milieu offensif. Il se distingue par sa vitesse, sa capacité à éliminer son adversaire en un contre un et son efficacité dans la zone de conclusion des actions.

Selon les données officielles du championnat géorgien, le joueur est né le 7 juin 1997 et a actuellement 29 ans. Par conséquent, l'information mentionnant « 31 ans » dans la première annonce n'est pas correcte. Il mesure 179 centimètres et son poste de prédilection est le milieu de terrain.

Plusieurs aspects de Gudushauri pourraient s'avérer importants pour le Nasaf :

sa capacité à évoluer sur les deux ailes ;

sa faculté à accélérer le jeu ;

son aptitude à créer des occasions de but ;

son activité sur les phases arrêtées ;

son expérience dans les compétitions internationales.

Ces qualités pourraient s'avérer très utiles pour l'équipe, en particulier lors des rencontres face à des adversaires qui pratiquent un bloc défensif bas.

Quelle a été sa meilleure saison ?

Gudushauri a connu l'une des périodes les plus brillantes de sa carrière en 2023 sous les couleurs du Dinamo Batoumi.

Lors de cette saison, dans le championnat géorgien, il a :

participé à 32 matches ;

inscrit 12 buts ;

délivré 13 passes décisives.

Ainsi, il a été directement impliqué dans 25 buts de son équipe au cours d'une seule saison. Cette statistique montre que Gudushauri n'est pas seulement un joueur capable de remonter le ballon sur les couloirs, mais un véritable finisseur qui pèse sur l'issue des attaques.

Par la suite, il a également affiché des performances régulières sous le maillot du Torpedo Koutaïssi. Lors du championnat 2025, Gudushauri a enregistré 6 buts et 4 passes décisives en 33 rencontres.

Il a maintenu son efficacité en 2026

Gudushauri a débuté l'année 2026 au sein de l'équipe de l'Iberia 1999 Tbilissi. Selon les données du championnat national géorgien, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 19 rencontres.

Ses statistiques lors des dernières saisons :

Saison Club Matches Buts Passes décisives 2023 Dinamo Batoumi 32 12 13 2025 Torpedo Koutaïssi 33 6 4 2026 Iberia 1999 19 4 2

Ces chiffres démontrent qu'il est un joueur expérimenté capable d'apporter une contribution offensive constante.

Il a également accumulé de l'expérience sur les pelouses européennes

Paata Gudushauri a également participé aux tours préliminaires des compétitions européennes avec des clubs géorgiens.

Il a pris part aux qualifications de la Ligue Conférence de l'UEFA avec le Torpedo lors de la saison 2025/26. Et pour la saison 2026/27, il a été inscrit sur la liste de l'Iberia 1999 pour la Ligue des champions.

Cette expérience revêt une importance particulière pour le Nasaf. En effet, en Ligue des champions 2 de l'AFC, le style de jeu des adversaires et la pression inhérente à la compétition peuvent différer des matches de Super League.

De son côté, Gudushauri maîtrise parfaitement :

la gestion de la pression lors des matches à l'extérieur ;

les confrontations en matches aller-retour ;

la rigueur tactique requise dans les compétitions internationales ;

l'art de s'adapter rapidement à un nouvel adversaire.

Comment Ruzikul Berdyev pourrait-il l'utiliser ?

La polyvalence de Gudushauri offre à l'entraîneur principal du Nasaf plusieurs options tactiques.

Il peut être utilisé comme :

Ailier gauche ; Ailier droit reprenant vers l'axe ; Milieu offensif libre juste derrière l'attaquant ; Joker de fin de match pour dynamiser l'attaque.

Le fait qu'il soit gaucher augmente notamment ses chances de repiquer de l'aile vers la surface de réparation ou de tenter des frappes lointaines.

Cependant, sa capacité à s'adapter rapidement à sa nouvelle équipe sera primordiale. Il existe certaines différences entre les championnats géorgien et ouzbek en matière de rythme de jeu, d'intensité physique et de style défensif.

Que signifie un contrat de courte durée ?

L'accord entre les deux parties court jusqu'à la fin de la saison. Ce bail à court terme peut servir de période d'essai pour les deux parties.

Le Nasaf évaluera ainsi :

l'adaptation du joueur à la Super League ;

son impact lors des matches décisifs ;

sa condition physique ;

son efficacité en Ligue des champions 2 de l'AFC.

De son côté, Gudushauri en Ouzbékistanpourra espérer prolonger son contrat ou s'ouvrir de nouvelles perspectives pour la suite de sa carrière grâce à des prestations réussies.

Cette entente de courte durée comporte un autre aspect : le joueur disposera de peu de temps pour faire ses preuves. Il devra gagner la confiance du staff technique dès ses premiers matches.

Que va-t-il apporter à l'attaque du Nasaf ?

Le club de Karshi jouera sur plusieurs tableaux lors de la phase retour. L'équipe a besoin non seulement de titulaires indiscutables, mais aussi d'un large banc capable de renverser le cours d'un match.

Gudushauri va :

intensifier la concurrence au sein de l'attaque ;

offrir de nouvelles solutions sur les ailes ;

permettre de faire souffler les cadres ;

enrichir l'expérience internationale de l'équipe.

Ses statistiques passées en matière de buts et de passes décisives montrent qu'il a le potentiel d'apporter une réelle plus-value à l'attaque du Nasaf.

Conclusion principale

En s'attachant les services de Paata Gudushauri, le Nasaf a réalisé sa première acquisition officielle du mercato estival.

L'attaquant géorgien de 29 ans possède une solide expérience dans le championnat de son pays, s'est illustré dans plusieurs clubs et a goûté aux joutes européennes. En particulier, ses performances de 2023 — 12 buts et 13 passes décisives — illustrent clairement son potentiel offensif.

Désormais, la question centrale est de savoir si Gudushauri parviendra à répéter son efficacité géorgienne sous le maillot du Nasaf et à aider les « Dragons » à atteindre leurs objectifs en Super League et en Ligue des champions 2 de l'AFC.