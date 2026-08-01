Chelsea récompense João Pedro avec un nouveau contrat avantageux

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Chelsea récompense João Pedro avec un nouveau contrat avantageux

Le club londonien de Chelsea a décidé d'offrir un nouveau contrat lucratif à son attaquant vedette João Pedro afin de le prémunir contre l'intérêt des grands clubs européens et de valoriser ses services à leur juste valeur. Selon Goal.com, l'attaquant brésilien, arrivé l'été dernier en provenance de Brighton & Hove Albion pour plus de 50 millions de livres sterling, est rapidement devenu le fer de lance de l'attaque des Blues. C'est ce que rapporte Goal.com .

La première saison du joueur de 24 ans à Stamford Bridge a été extrêmement prolifique. Il a inscrit 23 buts et délivré 9 passes décisives en 53 apparitions toutes compétitions confondues, s'emparant ainsi du titre de meilleur buteur du club. Pour Chelsea, qui peinait auparavant à trouver de la stabilité offensive, ces statistiques ont marqué un véritable tournant dans le jeu de l'équipe.

L'intérêt des cadors européens et la politique de transferts

Selon The Athletic, bien que João Pedro ait signé l'été dernier un contrat pharaonique de sept ans courant jusqu'en 2032, le club s'apprête à revoir son salaire et ses conditions à la hausse. Cette décision fait suite au vif intérêt manifesté par plusieurs clubs européens prestigieux, dont le FC Barcelone. Néanmoins, la direction de Chelsea a fermement martelé que l'attaquant n'était pas à vendre et qu'il ne partirait sous aucun prétexte.

Le joueur lui-même ne cache pas son bonheur quant à l'ambiance qui règne au sein du club londonien. Dans une interview accordée en avril, il avait confié qu'il s'agissait de l'une des meilleures saisons de sa carrière et qu'il cherchait toujours à aller de l'avant pour aider ses coéquipiers.

Projets d'avenir et nouvel entraîneur

Malgré cette saison réussie, la trêve estivale a débuté par une légère déception pour João Pedro. Bien qu'il ait disputé 8 matches avec l'équipe nationale du Brésil, il n'a pas été retenu par Carlo Anchelotti dans la liste pour la Coupe du monde 2026. Malgré tout, cette situation a décuplé la motivation du joueur, le poussant à s'illustrer lors de la préparation d'avant-saison.

Cette saison, Chelsea est dirigé par un nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Auteur d'un triplé en seulement neuf minutes contre les Western Sydney Wanderers lors d'un match amical au pays de Galles, Pedro a démontré qu'il était prêt à maintenir sa grande forme sous les ordres du nouveau technicien. Privé de coupes européennes en raison des mauvais résultats de la saison dernière, Chelsea compte sur l'attaquant brésilien pour être le pilier du projet de réforme initié par Alonso.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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